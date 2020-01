Eurocopa 2020, Tokio 2020 y todos los eventos deportivos que no te puedes perder en este año

Este 2020 nos trae una agenda deportiva muy variada y entre los eventos deportivos más importantes de este año que recién empieza figuran la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante el primer mes del nuevo año tendremos el Rally Dakar en Arabia Saudita que se iniciará desde el 05 hasta el 17 de enero, en los que destacarán la participación de peruanos como Fernanda Kanno (autos) y Sebastián Cavallero (motos) que ya se encuentran en el país asiático.

La terna nacional la completan los siguientes pilotos: Carlo Vellutino, Lalo Burga, César Pardo y David Chávez. Todos ellos participarán en motos.

Tokio 2020

Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante del mundo y este año Tokio 2020 promete llevarse todas las luces, pues se espera una de las ediciones más alucinantes de la historia.

Japón volverá a ser sede de los JJ.OO luego de 56 años, en esta oportunidad con la participación confirmada de 15 peruanos hasta el cierre del 2019 que participarán en los deportes de Vela, Surf, Tito Olímpico, Ciclismo, Gimnasia y Atletismo.

Estos son los algunos integrantes de la delegación peruana para Tokio 2020: Kimberly García (marcha atlética), Luz María Andía (marcha atlética) Christian Pacheco (maratón) Marko Carrillo (tiro) Nicolás Pacheco (tiro) Stefano Peschiera (vela), Diana Tudela (vela), Maria Pia Van Oordt (vela), Maria Belen Bazo (vela), Paloma Schmidt (vela), Alessandro de Souza (tiro), Royner Navarro (ciclismo), Ariana Orrego (gimnasia), Luca Mesinas (surf), Daniella Rosas (surf).

Eurocopa 2020

El torneo de fútbol más importante del viejo continente, Eurocopa, tendrá su decimosexta edición que se realizará a partir del 12 de junio al 12 de julio y contará con la participación de 24 países y entre los grandes favoritos para llevarse el título figuran las selecciones de Francia, actual campeona del mundo, Portugal, vigente campeona del certamen, España, Croacia y Bélgica.

Por otro lado, la gran sorpresa del torneo llega con Ucrania y Finlandia, pues es la primera vez que ambas nacionales participaran por mérito propio a una Eurocopa.

Copa América 2020

Copa América 2020 se realizará por primera vez en dos países: Argentina y Colombia, estas serán las grandes anfitrionas del torneo, siendo la inauguración en el país gaucho el 12 de junio y la clausura el 12 de julio en el país cafetero.

La Selección Peruana pertenece al Grupo A, junto con Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y la invitada Qatar misma con la que tendrá su debut el 14 de junio en Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Final Champions League 2020

Champions League, torneo más importante de clubes en Europa, conocerá a su nuevo campeón de la presente temporada el próximo 25 de mayo y esta vez el recinto deportivo escogido es el Estadio Olímpico Atatürk en Turquía.

Por lo pronto ya se conoce las llaves de los octavos de final, donde habrán choques muy intensos como el que protagonizarán el Manchester City vs. Real Madrid, el Atlético de Madrid vs. Liverpool y el Chelsea vs. Bayern Múnich.

Liverpool es el actual campeón; sin embargo, el Barcelona de Lionel Messi, Juventus de Cristiano Ronaldo y el PSG de Neymar también llegan como las grandes candidatas.

Super Bowl 2020

La final del de la NFL temporada 2019 se llevará cabo el 02 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. Quedan 12 finalistas de las 32 franquicias participantes y los cupos para los play offs ya se repartieron.

La franquicia con la mejor marca fueron los Baltimore Ravens (14-2), mientras que la sorpresa del certamen fue la eliminación temprana de los Dallas Cowboys y Pittsburgh Steeler, por lo que los únicos representantes de los equipos más populares de México y Estados Unidos son los, New England Patriots.

NBA Play Offs 2020

La temporada regular 2019 – 2020 de la NBA tendrá su recta final a partir del 04 de junio, donde los equipos finalistas se disputarán el Trofeo Larry O'Brien, siendo el 21 de junio el último día de competencia.

En la temporada pasada los Raptors se coronaron campeones por primera vez tras vencer en la final a los Golden State Warriors, por un marcador de 4 – 2.