Juegos Olímpicos Tokio 2020: Rusia recurrirá al TAS para impugnar exclusión internacional

La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) anunció que envió una misiva oficial en donde impugna la exclusión del país de las competencias deportivas mundiales, entre ellas los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por haber falsificado datos antidopaje. Estas sanciones fueron calificadas de "injustas" por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Hemos enviado documentos a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), entre ellos la notificación de nuestro desacuerdo con las sanciones", indicó a los medios de prensa, el director general de la RUSADA, Yuti Ganus.

La AMA (Agencia Mundial Antidopaje) confirmó la recepción de la notificación realizada por la RUSADA y afirmó que, conforme al procedimiento, acudirán de manera automática al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). La decisión de esta instancia será definitiva y comprometerá a todos los firmantes.

Lo curioso del hecho es que el propio Ganus ha revelado, en una segunda carta enviada a título personal, estar en desacuerdo con la impugnación. Según se informa, el titular del ente ruso firmó luego de haber sostenido una reunión con su consejo de vigilancia.

"Lamento informarles que he fracasado en mis esfuerzos para hacer cambiar de opinión (a los órganos con poder de decisión en la RUSADA) sobre esta notificación", explicó, leyendo su carta hacia la AMA.

Posterior al hecho, Ganus fue acusado por las autoridades deportivas rusas al no estar a la "altura", es decir, no estar en el mismo lineamiento que la institución que representa. El directivo indicó que Rusia asumía un "serio riesgo" y que las sanciones podrían ser "reforzadas y no suavizadas".