Barcelona decide reducir su tope salarial en 15 millones de euros y sorprende en informe de LaLiga

Barcelona es el equipo con mayor límite salarial de la Liga Santander con 656.429.000 millones de euros. LaLiga actualizó la lista de topes salariales tras el cierre del mercado de fichajes y aunque los 'culés' lideran la lista han reducido 15 millones de euros a comparación del mercado de inicio de temporada.

Real Madrid por su lado es el segundo equipo de la competición que más gastó en su actual plantilla, pues tiene un tope de 641 millones de euros. El primer y el segundo lugar no tienen una diferencia notable, sin embargo, la tercera casilla ocupada por el Athlético de Madrid tiene un margen de 300 millones menos que los primeros lugares.

Según el director de La Liga, Pepe Guerra, las razones de la variación del tope salarial puede suceder por varios factores: "Podría ser por ingresos presupuestados que no se cumplen, por ejemplo la participación en determinadas competiciones, por que no se hayan cumplido los objetivos .. ", apuntó el directivo.

Barcelona baja su tope salarial a puertas de fichar un nuevo '9'

Tras la lesión de Dembélé el conjunto culé se ha visto en la necesidad de fichar un nuevo '9' por lo que al cerrarse el mercado de invierno ya solicitaron el permiso correspondiente a LaLiga, sin embargo, lo que preocupa a los hinchas no es la denegación de este, sino el poco presupuesto que tienen para el fichaje de un centrodelantero.

Barcelona en crisis

No es sorpresa para nadie que el Barcelona no pasa por su mejor momento, luego de su eliminación de la Copa de Rey y perder la punta de la Liga, el cuadro culé tiene sus esperanzas avanzar en la Champions League, aunque saben que no será nada fácil, pues para eso tendrán que vencer al Napoli, por los octavos de final del torneo.