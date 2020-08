Arsenal vs Liverpool EN VIVO: igualaron 1-1 y definen título en tanda de penales

Arsenal tuvo que recurrir a la tanda de penales para quedarse con el título de la Community Shield: igualaron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios con Liverpool. La presión de los 'Gunners' sorprendió a los pupilos de Jurgen Klopp.

Mikel Arteta planteó un juego muy físico y veloz por las bandas y ello fue el factor principal para dejar sin opciones a los 'Reds' quienes volvieron a usar su tradicional triángulo en la zona medular y ofensiva.

Wijnaldum, Milner y Fabinho fueron los encargados de iniciar el juego, sin embargo, el engranaje nunca fue compacto y fueron abrumados constantemente por Aubameyang, Saka y Nketiah

Fue el delantero gabonés quien inclinó la cancha a favor de los 'Gunners'. A través de un zapatazo, al atacante decretó el 1-0: Alisson intentó despejar el disparo, pero su esfuerzo fue en vano.

Liverpool intentó doblegar a su rival de turno por las bandas, pero la ausencia de Alexander-Arnold fue muy notorio. Dado la banda izquierda, custodiada por Robertson, fue el flanco utilizado por los de Anfield para volcar su ofensiva.

Llevaron peligro sobre la valla defendida por Emiliano Martínez quien se erigió como uno de los jugadores más importantes: le apagó el grito de gol a Sadio Mané en dos ocasiones. Mikel Arteta cosechó su segundo título en 8 meses, un hecho importante para los Gunners.

ARSENAL VS LIVERPOOL DEFINICIÓN POR PENALES

Arsenal

- Nelson anota.

- Maitland-Niles anota.

- Soares anota.

- David Luiz anota.

- Aubameyang anota..

Liverpool

- Mohamed Salah anota.

- Fabinho anota.

- Brewster falla. Palo y afuera.

- Minamino anota.

- Jones anota.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a Minuto

48' ¡FINAL! Nos vamos a los penales

46' Liverpool golpea por las bandas. El cabezazo de Robertson pasó lejos.

44' Se añaden tres minutos.

40' Duro ingreso de Mané sobre Maitland-Niles. Tiro libre para Arsenal.

38' ¡Cabezazo de Willock pasó cerca! Arsenal intenta recuperar la ventaja sobre el final.

34' Arsenal ejecuta tres cambios: Willock por Saka, Nelson por Nketiah y Kolasinac por Tierney.

33' ¡INCREÍBLE! Excelente control de Mané para bajar el esférico, pero el autopase le quedó muy largo. Martínez se recupera y envía el intento al córner.

31' Saka se cae y desperdicia una clara ofensiva para Arsenal.

29' Remate de Firmino se estrella en David Luiz. Pudo ser la ventaja para los 'Reds'.

27' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Takumi Minamino decreta el empate tras recoger un rebote en el área de Martínez.

26' Rechazo corto de Arsenal permite que Firmino sea habilitado, pero Holding rechaza.

24' Falta de Soares sobre Minamino. Ejecuta Robertson, pero aparece Tierney para rechazar al córner,

20' Remate de Minamino, pero es atajado sin mucho problema por Martínez.

17' Liverpool maneja y rota el esférico con paciencia, pero se le va acabando el tiempo.

15' Remate de Keita desde larga distancia, pero sale desviado.

13' Jurgen Klopp prepara dos variantes: Minamino por Williams y Keita por Milner.

11' ¡EXCELENTE ATAJADA DE MARTÍNEZ! Sadio Mané remató a 'quemaropa' y el portero argentino respondió a gran altura.

10' El tránsito ahora es de Liverpool quien intenta 'machacar' a Arsenal por las bandas.

8' Cabezazo de Virgil Van Dijk sale pifiado y se pierde al saque de meta.

7' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! El remate de Roberto Firmino estuvo muy cerca de la portería de Martínez. Pudo ser la igualdad.

6' Remate de Nketiah, pero su disparo pasó totalmente desviado.

4' Dura falta de Milner sobre Elneny. Arsenal juega rápido, pero pierde el esférico.

2' Arsenal intenta proponer lo ejecutado en el primer tiempo.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

¡FINAL!

45' Centro de Nketiah fue cortado por Robertson ante la sorpresiva aparición de David Luiz.

43' Gomez rechaza el peligro y Arsenal reinicia la ofensiva. Posición adelantada de Aubameyang.

42' Remate de Tierney se va al córner. Ejecuta Xhaka.

41' ¡UFFFFFFFFFFFFFFF! Cabezazo de Mané pasa cerca de la portería de Martínez.

40' La zaga de Arsenal despeja y permite dos córners consecutivos para Liverpool.

39' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Gran cierre de Bellerín quien evita un excelente pase de Robertson. Córner para Liverpool.

38' Arsenal vuelve a tener el protagonismo del juego, pero sucumbe ante la presión de Liverpool quien busca el empate.

36' Remate de Joe Gómez, pero su disparo pasó lejos de la portería de Martínez.

34' Centro peligroso de Mané, pero David Luiz aparece para rechazar. Arsenal pasa grandes apuros por presentar su juego en campo de los 'Reds'.

32' La presión de Arsenal continúa, lo que impide que Liverpool elabore desde campo propio.

30' ¡PASÓ EL PELIGRO! El empate osciló en el área de Liverpool: Mané, Firmino y Salah estuvieron cerca de anotar, pero la zaga 'Gunner' resistió.

28' Centro de Milner, pero aparece Tierney para rechazar el peligro: los pupilos de Jürgen Klopp se acercan por las bandas.

26' ¡UFFFFFFFFFFFF! Remate de Nketiah pasó cerca de la portería de Alisson.

24' Arsenal propone el juego en campo de Liverpool y los 'Reds' pelean para quitarse de ello.

22' Arsenal ha retrocedido en su líneas y ahora es Liverpool quien tiene el control del esférico.

20' Centro para Saka, pero Alisson atenaza el esférico.

19' Van Dijk rechaza el peligro, pero Arsenal insiste.

18' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Pudo ser el 2-0. Excelente atajada de Alisson quien desvía al córner el remate de Nketiah.

17' Fabinho, Wijnaldum y Milner se han visto abrumados por Saka , Nketiah y Aubameyang.

16' Liverpool intenta tomar el contro del esférico, pero la intensidad impuesta por Arsenal impide ello.

14' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARSENAL! ¡QUÉ GOLAZO! Excelente jugada colectiva de los 'Gunners' por las bandas y es Pierre Aubameyang el encargado de abrir el marcador.

12' Liverpool se muestra muy impreciso, pero aún así logra llevar peligro al área de Arsenal. El cabezazo de Firmino

10' Arsenal presiona en campo contrario, lo que obliga a que Liverpool tenga que retroceder el esférico. La línea de 3 colocado por Arteta le brinda ese dinamismo por las bandas.

8' Gol anulado de Liverpool. Van Dijk abre el marcador, pero estuvo en posición adelantada.

7' Dura falta de David Luiz sobre Sadio Mané. Tiro libre para Liverpool quien podría abrir el marcador por la vía aérea.

5' Mané intenta asociarse con Mané, pero Tierney aparece para apagar el incendio.

3' Arsenal ataca por las bandas, pero Robertson se impone en la marca.

1' Tiro libre para Arsenal. Tras asedio de Liverpool.

¡EMPEZÓ!

- El partido iniciará en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada del Liverpool: Alisson, Williams, Van Dijk, Robertso, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

- ¡Atención! Formación confirmada del Arsenal: Martínez, Bellerín, David Luiz, Holdig, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Granit Xhaka, Saka, Nketiah y Pierre Emerick Aubameyang.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Arsenal y Liverpool!

Formaciones confimadas: Arsenal vs. Liverpool

Arsenal: Martínez, Bellerín, David Luiz, Holdig, Tierney, Maitland-Niles, Elneny, Granit Xhaka, Saka, Nketiah y Pierre Emerick Aubameyang.

Liverpool: Alisson, Williams, Van Dijk, Robertso, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

Arsenal contra Liverpool

Los dirigidos por Jurgen Klopp vienen de ganar la Premier League después de 30 años, por lo que buscarán ponerle fin a otra sequía, ya que no consiguen este trofeo desde el 2006, cuando vencieron por 2-1 al Chelsea.

“No es un partido amistoso, queremos ganar. Eso no significa que lo consigamos, pero lo daremos todo. Me sorprendería si jugáramos el mejor partido de la temporada. No me gusta jugar partidos así con dos semanas de entrenamiento”, declaró el estratega del Liverpool en conferencia de prensa.

Los "gunners" son caseros

El Arsenal por su parte, llegan a esta instancia tras coronarse campeones de la FA Cup, y a diferencia de los "reds", han conseguido tres de las últimas seis ediciones del Community Shield (2014, 2015 y 2017).

El cuadro de Anfield no podrá contar con las presencias de Jordan Henderson y Trent-Alexander Arnold, mientras que los londinenses tendrán que arreglárselas sin Mustafi, Chambers y Pablo Marí.

Este duelo mostrará un choque de ideas de juego opuestas, ya que mientras Klopp se inclina por un equipo más vertical, que aprovecha los pases largos y las bandas a la hora de atacar, el elenco de Arteta, se asemeja al estilo de Guardiola, con quien trabajó como su asistente en el Manchester City.

Alineaciones posibles del Arsenal vs. Liverpool

XI Arsenal: Leno; Saliba, Luiz, Tierney; Cedric, Willock, Xhaka, Saka; Willian, Nketiah, Aubameyang

XI Liverpool: Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Brewster, Mané.

Arsenal vs. Liverpool: ficha del partido

