Lionel Messi se queda: ¿el 2021 se va gratis o renueva y se retira en el Barcelona?

Lionel Messi ha decidido que se quedará en Barcelona. A través de una entrevista para Goal.com, el astro argentino comunica que cumplirá su contrato con el elenco azulgrana ante las trabas que le puso el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, cuando le comunicó su decisión.

El argentino asegura que durante un año le dijo al dirigente que quería irse y este le respondía que hablarían “cuando termine la temporada”. Sin embargo, una vez que culmina la misma, este le responde que solo se marchaba si pagaba los US$ 833 millones. “El presidente me dijo que al final de temporada podía irme y no cumplió su palabra”, asegura el “che”.

El “che” no se va porque no quiere ir a juicio con el Barcelona, el club con el que tiene una relación de 20 años y al que asegura amar con todo el corazón.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar, para no entrar en una batalla legal”, agrega el astro argentino.

Lo cierto es que pese a estar forzado a permanecer en el club, Messi asegura que se dará íntegro por los colores blaugranas. “Voy a seguir en el Barza y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor”.

Recordemos que el contrato de Messi es hasta el 30 de junio del 2021, sin embargo, a partir del 1 de enero, el jugador ya puede negociar con otro club.

Pese a que muchos aseguran que sería su última temporada, lo cierto es que algunos “culés” se ilusionan que Messi siga en el club unos años más. En marzo hay nuevas elecciones en el Barcelona y el candidato opositor a Bartomeu, Víctor Font, ha prometido traer como DT a Xavi, quien es muy cercano al “10”. ¿Lo convencerá?