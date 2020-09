Rivaldo: "El Real Madrid es superior al Barcelona incluso con Messi"

A la espera de conocerse el futuro de Lionel Messi, quien busca salir del Barcelona, el entorno de la institución azulgrana ha recibido una nueva sorpresa por parte de uno de los emblemas del club, Rivaldo.

El campeón de Corea-Japón 2002 con el "scratch" consideró que el Real Madrid se encuentra un peldaño por encima de los "culés" y la posible salida del argentino podría incrementar aquella brecha futbolística.

"Es que yo creo que ahora mismo el Real Madrid es ya superior al Barcelona incluso con Messi, así que imagina si se marcha. Las diferencias habrían sido mucho mayores", declaró el ex jugador brasileño para 'Betfair'.

El "garoto" lo vivió

El exjugador azulgrana desde 1997 hasta el 2002 también se refirió a la forma en que podría salir Messi y la asemejó al caso de otras estrellas en la historia del Barza, como Romario, Ronaldinho o hasta el mismo Rivaldo.

"Le pasó a Romario, a Ronaldinho o a mí, que me marché en una temporada en la que había ganado el Mundial con Brasil. Me quedaba un año y me ofrecieron irme a la Lazio o terminar mi contrato. También quedarme, aunque todos sabíamos que Van Gaal no contaba conmigo. Yo también había dejado claro que no quería trabajar con él. Me marché gratis. Pude irme al Real Madrid, pero apareció el Milán y era la mejor oferta".

(Foto: Instagram)

Además, el "garoto" comprendió la decisión de Neymar de no regresar al equipo catalán. "Neymar no debería volver a este Barcelona en situación caótica. Lo admiro mucho y creo que ahora hace bien".