'Cuto' Guadalupe le deposita su fe a Álex Velera por la Copa: "Lo veo a él anotando hoy"

"Me gusta cómo ha evolucionado Álex Valera. Me encantó cómo entró en el partido entre Perú y Ecuador. Lo veo a él anotando hoy", aseguró el 'Cuto' Guadalupe a RPP.

Pero no fue el único jugador que Luis Guadalupe elogió. También le dedicó unas palabras a Piero Quispe: "A mí me encanta. Mientras tengas esa ambición de querer sobresalir, no solo por tu juventud, también tiene que ser por el recorrido .Hay que hacer un trabajo extra para tener más masa muscular".