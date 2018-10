¡’Tanque crema’ para rato! Germán Denis se quiere quedar en Universitario

Luego de haber sido blanco de una serie de críticas por su inicial desempeño, la relación entre Germán Denis y la afición de Universitario atraviesa la etapa más apasionada desde su llegada al elenco ‘crema’, tanto que el delantero argentino espera alargar este idilio.

Luego de marcar el quinto gol con la camiseta ‘merengue’, el ‘Tanque’ ratificó su hinchaje por Universitario y a pesar que no hay ni siquiera una conversación de renovación (vínculo termina en diciembre), Germán Denis reveló que le gustaría mantenerse en el equipo de Ate.

"Hasta ahora no se ha hablado nada (de renovación). Pero no tendría problemas en quedarme, al contrario. Está para analizarlo con los dirigentes y ver si se llega a un acuerdo. Yo me siento muy cómodo aquí", expresó el delantero argentino a Gol Perú, después del triunfo a Cristal.

Además, Germán Denis reveló la alegría que siente por haber contribuido en el progreso de la ‘U’, tras la crisis que pasó al estar cerca al descenso, a lo cual señala como mérito del equipo.

"Sabíamos que la 'U' no podía estar en esta situación. Requiere mucha personalidad pelear el descenso. Un equipo tan grande no debe pasarlo. Me siento parte de este proyecto. Feliz de ser partícipe y entrar en la historia del club", declaró.

Asimismo, responsabilizó a la hinchada ‘crema’ como parte del levante de los pupilos de Nicolás Córdova. “Creo que, a pesar del trámite, la actitud era fundamental. El marco del Monumental fue impresionante. Fue una fuerza más jugar con este público", sentenció.