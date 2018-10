Juan Manuel Vargas: "Espero no estar jugando por decisiones técnicas y no dirigenciales" [VIDEO]

Ningún jugador referente puede estar tranquilo si es que está como suplente en un cuadro grande como Universitario de Deportes, eso le pasa a Juan Manuel Vargas, quien con Nicolás Córdova se mostró respetuoso el día de ayer después de un entrenamiento, vídeo cortesía de "Puro Gol - TV Perú". Brindando detalles sobre su actualidad y explicando por qué se encuentra tranquilo 'si no está jugando'.

"Yo estoy bien en estado físico, estoy bien y me siento bien, así que son decisiones técnicas que hay que respetar nada más", señaló 'El Loco', quien después fue más personal y precisó lo siguiente: "A todo el mundo no le gusta (ser suplente o hasta sacado de lista), son decisiones que hay que respetar y espero que sean decisiones técnicas y no de arriba".

Sobre si él había pedido explicaciones como actual referente principal del plantel crema, comentó Vargas: "No tiene porque dar explicaciones el técnico, él es quien elige y quien no, así que uno trata de respetar eso y a tratar de seguir entrenando nada más hasta que te toque". Sin embargo, se quitó la chapa de 'indiscutible' y declaró como líder positivo Vargas Risco.

Confiando a muerte en el grupo compuesto por el ex futbolista chileno y hoy principal entrenador de Universitario: "Este es un buen equipo que anda haciendo bien las cosas, y lo único que queremos es tratar de hacer un buen partido con nuestra gente, en casa ante Sporting Cristal".

"Acá lo más importante es que Universitario salga de esta posición, acá no hay que ponerse exquisitos ni nada porque lo que queremos es que la 'U' salga de la posición donde está", con referencia a su presente y de los demás compañeros que no vienen teniendo los minutos que capaz quisieran.

Junto a esto, el ex jugador de Fiorentina y Real Betis sostuvo un detalle que se vieron los partidos adelante. Así no esté convocado, Vargas estará viéndolos desde donde sea: "Yo apoyo desde la tribuna, en el banco o estando dentro del campo, yo trato siempre de ser positivo. A esta edad uno, ponerse exquisito no sirve".

Finalmente, es claro para poner los puntos claros sobre un tentativo campeonato en el Torneo Clausura en juego: "Nosotros estamos en otro campeonato y ahorita tratamos de hacer las cosas bien, después veremos qué pasará en las últimas dos fechas".

La previa ante un equipo como Sporting Cristal se vive distinto, no es un partido más y ante ello Vargas lo tiene claro: "Necesitábamos ganar, tener confianza, mentalmente estar positivos, eso es lo que se está logrando con este grupo y bueno la única cosa que queda es tratar de terminar lo mejor el campeonato, que la "U" quede lo más arriba que pueda".

EL DATO:

Juan Manuel Vargas la temporada pasada, pidió no recibir sueldo alguno para apoyar a la institución merengue.