Tabla Acumulada EN VIVO así va la pelea por salir del descenso y clasificar copas internacionales

A mitad de semana se disputa la fecha 11 del Torneo Clausura 2018, en la cual diferentes equipos buscarán un triunfo en el Descentralizado para así meterse a zona de clasificación a copas internacionales o también para poder salir de los puestos de descenso.



El duelo más vibrante de la jornada 11 será el que protagonicen Universitario y Sporting Cristal, en el que los 'cremas' buscarán sumar un nuevo triunfo para así seguir alejándose del descenso.



Ayacucho FC derrotó 3-2 a Sport Boys y, prácticamente, se salvó del descenso. Además, se apoderaron del liderato del Clausura. Los 'rosados', en cambio, siguen a 3 puntos del Sport Rosario.

En tanto, Alianza Lima no jugará esta fecha ante San Martín, pero aguarda a que Real Garcilaso no consiga un triunfo para que no se le acerque en el tercer lugar del Acumulado, que le permite clasificar a las semifinales del Descentralizado 2018.

Tabla de posiciones acumulada