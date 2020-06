Universitario: Si Gregorio Pérez no vuelve, Edgardo Adinolfi tampoco se haría cargo del equipo

Tras las declaraciones de Gregorio Pérez el domingo por la noche, manifestando que no está seguro de regresar a Perú a dirigir a Universitario de Deportes por diversos factores como los problemas administrativos y ser población de riesgo, la pregunta que salta al toque es: ¿si no viene ‘Goyo’, entonces Edgardo Adinolfi se hará cargo del equipo?

Hace unas semanas, parecía que esta podía ser la estrategia a usar, pero… Adinolfi, asistente técnico de Pérez, se quedó en Lima con su familia desde que inició la cuarentena y es el nexo perfecto con el plantel de jugadores. Sin embargo, luego de las últimas declaraciones de la cabeza del comando técnico merengue, parece que el panorama cambiaría.

Primero, vale señalar que Universitario de Deportes ya tiene todos los trámites muy avanzados con vuelos excepcionales para traer a Lima, desde Montevideo, a Gregorio Pérez, el preparador físico Daniel Curbelo y los jugadores Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso. Todos los mencionados ya fueron informados al respecto. Sin embargo, complica que Don Gregorio y el PF Curbelo son población de riesgo. El DT por su edad (72) y el profesional físico al tener- según confesó- algunos problemas de salud.

¿Qué sucede entonces con Gregorio Pérez?

Pérez está dispuesto a firmar la declaración jurada que es obligación como manda el gobierno para poder trabajar en la calle siendo persona de riesgo, también firmaría su familia, pero, según el propio estratega merengue, esto no sería suficiente para la actual administración de Universitario. Y es que los cremas, según indicó Carlos Moreno en las últimas horas, se busca la excepción de responsabilidades al 100%, en todos los aspectos. La ‘U’ le da las condiciones bajo el protocolo, pero hay la preocupación de que eso no sea suficiente. Indican en Ate que dependerá de Pérez y Curbelo aceptar y subirse al vuelo o no.

Si decide Gregorio Pérez no volver, pues ya estaría definido que Edgardo Adinolfi no se haga cargo del equipo como se pensaba semanas atrás. Todo cambiaría, aunque ya dijeron en la ‘U’ que esperan todo llegue a una buena solución con el actual comando técnico.

Otro punto que tiene mortificado al estratega uruguayo es a causa de los problemas administrativos y el haber sido informado, formalmente, de que si lograra volver al país no podrá utilizar Campo Mar ni el Monumental para los entrenamientos o partidos de la Liga 1. Esto porque la anterior administración no entrega aún las sedes a Carlos Moreno y hay disputas entre ambos bandos.