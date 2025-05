¿Qué resultados necesita Universitario para terminar la fecha como líder del Torneo Apertura?

Tras haber acumulado tres derrotas de forma consecutiva en la Liga 1, Universitario de Deportes logró derrotar 2-0 a Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate y sumó tres puntos que lo devuelven a la cima del campeonato momentáneamente. Por ello te contamos qué resultados necesita la 'U' de sus principales rivales para terminar la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 como líder absoluto.

Primero, el conjunto de Jorge Fossati debe esperar que Alianza Lima empate o pierda en su visita a Sport Boys en el Estadio Nacional, ya que de lo contrario seguirá siendo líder pero de forma compartida, ya que los íntimos también alcanzarían los 26 puntos con un triunfo. Recordemos que por diferencia de gol la escuadra merengue se posicionaría en primer puesto de todas formas.

Sin embargo, el resultado más importante está en Huánuco, ya que Melgar tiene que perder para que Universitario siga como puntero absoluto del Torneo Apertura 2025. Si el elenco 'Dominó' vence lo pasará alcanzando las 27 unidades. Por ello, es vital para las aspiraciones de los cremas que Alianza Universidad derrote al conjunto arequipeño.

Con este gol de Churín Universitario derrotó a Cristal y tomó la cima del Torneo Apertura.

Vale precisar que esta fecha descansa Sport Huancayo, por lo que el cuadro de Ate no tendrá que preocuparse por su partido. Eso sí, en la jornada número 17 a la 'U' le corresponderá no jugar y ahí la situación podría cambiar, por lo que no debe permitir que se le escapen más puntos si quiere salir tricampeón de la Liga 1 esta temporada.

Universitario: partidos restantes en el Torneo Apertura 2025