Henry Quintero minimizó gol de Churín con Universitario: "¿Cómo vas a festejar eso?

Desde la sanción contra Universitario y el apelación aceptada para que los hinchas asistan al partido ante Sporting Cristal, la afición 'merengue' vivió un carrusel de emociones que terminó en una fiesta monumental gracias a la victoria por 2-0, y los goles de Edison Flores junto a Diego Churín.

Precisamente el delantero argentino es una de las piezas que sorprendió en la noche al lucirse con un gol de cabeza en su primer toque de la pelota, sin embargo, no todos tienen esa óptica positiva hacia Churín, pues el exjugador Henry Quintero sostuvo que no se trató de una jugada a destacar ni mucho menos fue un buen gol.

En el programa 'Desmarcados' de Youtube, el exelemento de Alianza Lima criticó que resalten la labor de 'Diegote', argumentando que esto se dio gracias a un grave error defensivo de Sporting Cristal, y finalmente cuestionó que celebren dicho tanto.

"¿Cómo vas a decir que fue un buen gol? Para mí no fue un buen gol. Lutiger rechaza para atrás. La virtud que tiene es que va con Chávez y lo saca bien. De ahí, ¿Enríquez a dónde sale? No seas malo. El arquero no tenía por qué salir. ¿Cómo que me quite la camiseta? ¿Cómo vas a festejar ese gol?", enfatizó el 'Pato' Quintero.

Por su lado, Diego Churín no se pronunció sobre su reciente actuación con Universitario pero se evidenció la mejoría de su relación con los hinchas 'cremas', quienes se atrevieron a corear su nombre luego del tanto que sentenció el resultado contra Sporting Cristal.

Así fue el gol de Diego Churín