Cienciano el único club que no aprobó el balance financiero y gestión de Agustín Lozano en FPF

Uno de los clubes más conocidos del Perú es Cienciano, que si bien nunca ha ganado un título nacional es el único elenco del país que ha podido salir campeón a nivel continental. Lo hizo en dos ocasiones, en la Copa Sudamericana del 2003 y Recopa Sudamericana del 2004. Por ello, generó mucha sorpresa saber que el cuadro imperial es la única institución de la Liga 1 que no aprobó decisión de la Federación Peruana de Fútbol.

Recientemente se pudo conocer que el Gerente General del 'Papá', Leonidas Tupayachi, se opuso al balance financiero y gestión de Agustín Lozano para la FPF, y no solo en este año sino desde hace bastante tiempo. "Cienciano votó que no aprueba el balance financiero, votó que no en la aprobación del informe anual 2024 y se abstuvo en la aprobación de presupuesto 2025. Soy el único que levantó la paleta roja", explicó el hombre en cuestión.

Esto surgió a raíz de que Freddy Ames, miembro de la Federación Peruana de Fútbol, indicara que el club del Cusco estuvo a favor del plan impuesto por la máxima entidad del balompié en nuestro país. "Quiero desmentir las declaraciones del señor Ames que dijo que Cienciano votó a favor en todo, eso no es cierto y es muy grave. Él sabe que soy el único que levantó la paleta roja. Me apena que un directivo con tanto tiempo en el fútbol peruano, se exprese tan mal de un miembro de la asamblea", agregó.

Cienciano se encuentra luchando por la Copa Sudamericana.

Finalmente, Tupayachi indicó que Cienciano no teme a ninguna represalia por parte de la FPF debido a que el conjunto viene siendo lo más transparente posible y que cada uno es responsable ante su institución e hinchadas. Recordemos que este año el 'Papá' está disputando tanto Liga 1 como Copa Sudamericana, buscando hacer nuevamente historia.

FPF niega versión de Cienciano

A causa de las anteriores declaraciones, Freddy Ames, miembro de la Federación Peruana de Fútbol, salió a negar tal versión y aseguró que el club del Cusco únicamente se abstuvo de sufragar y nunca estuvo en contra. "Votó no en 4 (relacionados a las finanzas y presupuestos) de las 7 votaciones", precisó en diálogo con Exitosa Deportes.