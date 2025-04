Cueva tuvo llamativo concepto sobre Alianza previo al duelo con Cienciano: "No crean que..."

¡Regresó por todo lo alto! Christian Cueva no solo anotó un doblete en el triunfo de Cienciano 2-1 ante Sport Huancayo, sino que también fue la figura del partido. El popular 'Aladino' dio muestra que está en un buen nivel y podría ser nuevamente convocado a la selección peruana para las Eliminatorias 2026.

Christian Cueva habló sobre enfrentar a Alianza Lima con Cienciano

Además de festejar el triunfo del 'Papá', el volante ofensivo dejó en claro que está mentalizado en seguir contribuyendo en la victoria de su equipo. En tal sentido, 'Cuevita' habló sobre sus expectativas del siguiente duelo ante Alianza Lima por la fecha 11 del Apertura. El futbolista señaló que será un cotejo muy especial donde se enfrentarán "dos equipos grandes". Adicionalmente, aprovechó para resaltar su nuevo hinchaje por el equipo cusqueño.

Christian Cueva tiene un valor de 275 mil euros en el mercado de pases según Transfermarkt

"Será un lindo partido contra Alianza Lima. Son dos equipos grandes, es parte del fútbol. Ya lo saben y no es secreto que he sido hincha de Alianza Lima desde muy chico, pero soy profesional y hoy soy hincha de Cienciano. Con toda la acogida que me ha dado el Cusco, el club, mis compañeros, la verdad que estoy muy feliz de estar acá", sostuvo el mediocampista para Entre Bolas.

A su vez, el atacante peruano dejó en claro que si tuviera la oportunidad de anotarle a los blanquiazules, no dudaría en celebrar el gol. Por otro lado, afirmó tomar este buen momento con mucha tranquilidad, pues su principal objetivo es conservar su buen nivel con la escuadra imperial.

"¿Por no lo celebraría? Los goles hay que celebrarlos. Yo quiero ir de a pocos, no crean que en por un partido se ha hecho de todo, porque sobre todo pienso que hay que trabajar más y más y más", acotó 'Aladino'.

¿Christian Cueva tendrá una revancha enfrentando a Alianza Lima?

Finalmente, el volante de Cienciano descartó que sea una "revancha" volver a jugar ante su exequipo. Bajo ese contexto, aseguró que hoy en día está "disfrutando" su presente con el 'Papá'.

"No lo veo como una revancha enfrentar a Alianza Lima, las cosas se tienen que dar porque Dios lo quiere así. Yo ahorita estoy muy enfocado en Cienciano, en disfrutar este momento y ya mañana a trabajar con mucha tranquilidad dentro del grupo", concluyó el futbolista de 33 años.