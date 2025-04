¿Y la selección? Christian Cueva da tajante mensaje tras doblete con Cienciano: "No quiero..."

Este lunes se dio por terminado la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 con el triunfo de Cienciano por 3-2 sobre Sport Huancayo en la altura del Cusco y la figura del partido fue Christian Cueva, quien anotó su primer doblete en el fútbol peruano para darle el triunfo al 'Papá'. Tras el encuentro, el volante fue consultado por la selección peruana y dejó una respuesta que sorprenderá a todos.

El tajante mensaje de Christian Cueva tras su doblete con Cienciano

'Aladino' fue abordado por la transmisión oficial del encuentro tras el pitido final y una de las preguntas que le hicieron fue acerca del combinado nacional, asegurando que no quiere hablar del tema porque aún no sucede y que le gustaría volver a ponerse la camiseta Bicolor, pero que ahora está pensando en el club cusqueño, así como en la felicidad que siente al estar en una cancha de fútbol.

"Yo no quiero hablar de algo que todavía no pasa. De hecho, me encantaría, siempre pienso en mi selección. Cuando no estoy, apoyo donde estoy, pero ahorita me importa mucho lo que estoy pasando en Cienciano. Esperemos mantenerlo, porque esa es la idea, de poder jugar y tener felicidad. Para mí la felicidad de poder jugar al fútbol es lo más grande que tengo", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Christian Cueva anotó los dos goles del triunfo de Cienciano ante Sport Huancayo

En los últimos encuentros se ha visto una mejora en el nivel del mediocampista ofensivo de 33 años, pero este lunes dio una verdadera exhibición de fútbol con Cienciano ante Sport Huancayo, convirtiendo por partida doble para alegría de todo el club imperial. La primera conquista fue a los 55 segundos, tras realizar una gran jugada combinativa y hacer un disparo cruzado para mandar el balón a las redes.

Video: L1 MAX

Por su parte, el segundo gol lo hizo en el segundo tiempo, más precisamente a los 69 minutos, cuando tras un centro de Didier La Torre por banda derecha, le pegó de cabeza al primer palo y así aumentar la cuenta para el 'Papá de América'. Ambas anotaciones fueron festejados junto con el resto del equipo.

Video: L1 MAX

Después de finalizado el compromiso, Cueva Bravo no dudó en agradecer a sus compañeros del plantel, así como al cuerpo técnico liderado por Carlos Desio por darle la confianza y darle minutos en cancha. Asimismo, detalló que sigue poniéndose a punto físicamente y que va a luchar por los objetivos del club.

"Primero, darle las gracias a Dios por la oportunidad de volver a marcar, de jugar al fútbol que era lo que más deseaba, a mis compañeros y al cuerpo técnico por la confianza, y a toda la gente de Cusco, al hincha de Cienciano. Me he sentido bien (en lo futbolístico), cada vez mejor. Definitivamente el ritmo siempre va a ser jugando, pero todos los compañeros estamos con esa sensación de jugar, que va a ser una lucha y por el bien del equipo, todos estamos preparados", agregó.