Zambrano no se guardó nada y lanzó rotunda advertencia a Christian Cueva: "Va a quedar...."

Alianza Lima recibirá a Cienciano este viernes 2 de mayo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva o también conocido como Matute. Los blanquiazules buscarán una victoria de locales para no perderle el paso a Universitario, Deportivo Garcilaso ni Melgar que luchan por el primer puesto del certamen local.

Este nuevo enfrentamiento entre ambas escuadras será más que especial, toda vez que, marcará la vuelta al coloso victoriano de un futbolista que vistió la camiseta del elenco íntimo en la temporada 2023. Nos referimos al volante Christian Cueva. Por tal razón, a pocos días de este encuentro, el defensa Carlos Zambrano le dejó un firme mensaje a 'Aladino'.

Carlos Zambrano le dejó mensaje a Christian Cueva previo al Alianza Lima vs Cienciano

Durante la reciente edición del programa L1 Radio, el 'Káiser', fiel a su estilo, aseguró que la amistad que mantiene con el mediocampista peruano "quedará de lado", porque cada uno tendrá el objetivo de dar lo mejor para su equipo.

"Al final la amistad va a quedar de lado porque en el campo es otra cosa". De otro lado, el zaguero de la selección peruana, también habló sobre el doblete que marcó 'Cuevita' frente a Sport Huancayo, de manera que, aprovechó para resaltar su calidad como futbolista y desearle lo mejor en esta nueva etapa con el conjunto imperial.

"Acabo de ver las noticias y feliz por mi 'cholito'. Que recupere la alegría, está jugando y que recupere el ritmo. Es un jugador que no podemos perderlo todavía. Es un jugador que todo el mundo le dio la espalda por muchas cosas, pero sabemos lo que nos puede dar él. Sabemos lo que nos puede dar, que se recupere lo más pronto posible y tenga continuidad en el fútbol", agregó.

Christian Cueva se lució con doblete ante Sport Huancayo

Carlos Zambrano se pronunció sobre la falta contra jugador de Talleres

Por último, Carlos Zambrano fue consultado sobre la polémica falta que tuvo contra un jugador de Talleres en el partido válido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. En tal sentido, remarcó que asume su error; a su vez, se mostró categórico sobre las críticas que ha venido recibiendo.

"A mí no me duele nada. Me da igual todo. Ni las críticas buenas me van a subir, ni las malas me van a chocar. No tengo que demostrar nada a nadie. La gente que me conoce sabe muy bien como soy, puedo equivocarme como casi todos, pero aun así acepto mis errores y no necesito que alguien me lo diga ", sentenció.