Selección peruana: Los tres jóvenes que militan en Europa y podrían llegar a la "Bicolor"

La selección peruana siempre buscará agrandar el universo de futbolistas con jóvenes que no debutaron en el campeonato peruano por marcharse a Europa a temprana edad, pero al contar con la nacionalidad siempre estarán en la órbita. Existen tres futbolistas que no ganaron protagonismo, pero en un futuro podrían integrar una convocatoria.

En esa lista aparecen tres nombres que no salen del radar en la Videna y aunque dos de ellos jugaron en categorías menores el comando técnico de Ricardo Gareca tiene mapeado a todos.

Bryan Reyna



El volante se formó en Sport Boys e incluso tuvo la oportunidad de muy joven jugar con camiseta de Cantolao una final de Copa Perú decidió pasar una prueba en Mallorca de España quedando en el equipo.

Con los años y sin tener continuidad de llegar al primer equipo pidió ser cedido am préstamo y recién en Alcoyano de la segunda división adquirió protagonismo jugando 17 partidos. Hoy milita en las Rosas de Madrid siendo catalogado como un volante habilidoso por las bandas.

Alesandro Burlamaqui



Hijo de padre brasileño y madre peruana, nació en Lima en el 2002 pero un año y medio más tarde viajó a España, país en donde se estableció hasta la actualidad.

El volante disputó el último Sudamericano Sub 17, ha alcanzado un gran grado de notoriedad, luego de que apareciera en la lista de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial del 2019, elaborada por el prestigioso medio británico ‘The Guardian’.

En la actualidad con 18 años milita en Espanyol B y puede jugar de volante en primera línea con buen panorama de juego.

Alexander Robertson

Tiene una historia particular, Nolberto Solano lo contactó para que juegue la sub 17 en el último Sudamericano, perpo al estilo de Gianluca Lapadula no aceptó al tentar una posibilidad de jugar por Inglaterra. En primera instancia no fue llamado, pero a raíz e una lesión en la nómina jugó para el cuadro inglés.

Robertson es un futbolista rápido por las bandas que todavía sigue manteniendo las chances de tener otra opción en la selección peruana si es que sus posibilidades está asumir un reto en nuestro país.