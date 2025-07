Christian Cueva arremetió contra la selección peruana desde Ecuador: "Hubo una dirigencia que..."

Christian Cueva es la gran estrella en Emelec y ha dado mucho de qué hablar en el fútbol ecuatoriano. Ahora, el volante nacional sorprendió a todos al brindar una entrevista en el que apuntó contra las decisiones que se tomaron en la selección peruana durante el proceso clasificatorio al Mundial 2026.

En un diálogo con "El Canal del Fútbol", el popular 'Aladino' fue consultado sobre el duro momento que atraviesa la Bicolor en estas Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para dar un firme comentario sobre las acciones que tomó la dirigencia.

"Duro. Para mí es duro porque yo me siento uno más siempre. Aún sigo jugando al fútbol y nunca voy a dejar de ilusionarme con la selección. A veces hay decisiones que ya no le compete al jugador y se cortan ciclos muy rápidos si es que no se tiene paciencia. A veces la situación en la selección hace que los resultados no se dan y se exija algún cambio", manifestó en primera instancia.

(VIDEO: ECDF)

Christian Cueva recordó a Ricardo Gareca y arremetió contra la FPF

Tras sus primeras palabras, Cueva se animó a dar como ejemplo la campaña al mando de Ricardo Gareca. El volante nacional recalcó que su hazaña para Rusia 2018 se dio al mando de una dirigencia que siempre respaldo al comando técnico. Recordó que no todo fue color de rosas en la primera etapa del 'Tigre', por lo que valora las decisiones pasadas a comparación de lo de hoy en día.

"Siempre doy como ejemplo a Ricardo Gareca. Él estuvo con nosotros 8 años y en el principio de todo es que le haya salido color de rosa. Pero sí hubo una dirigencia en donde realmente trata de cubrirlo, darle la confianza y la importancia al proyecto que ellos tenían. Y bueno, los resultados se dieron de a poco. Pienso yo que a veces las decisiones pasan factura, pero nosotros como jugadores debemos seguir remando y para mí la selección es todo", agregó.

Ricardo Gareca se refirió a Christian Cueva

En una entrevista al programa "Doble Punta", Ricardo Gareca valoró todo lo hecho por Christian Cueva en la selección peruana. El 'Tigre' indicó el trato que debía tener con un jugador con esas características, ya que lo principal es hacerlo sentir importante.

"Cueva es un jugador que a nosotros nos gustaba muchísimo; siempre hacía algo determinante. Era un jugador trascendental, entonces estábamos encima de él porque cuando vos tenés esas características de jugadores. Estábamos muy encima porque lo veíamos clave para lo que queríamos nosotros, clave para abrir un partido, para armar una jugada, un pase. Para nosotros era indispensable mantenerlo encendido, motivado; si bien había otros jugadores importantes, creíamos que con las características de él, era vital estar encima de él. Y que él percibiera, muchas veces el jugador necesita percibir que uno está, necesita sentirse importante", declaró el estratega argentino.