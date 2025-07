En las últimas semanas surgieron informaciones sobre una posible salida de Jean Ferrari de la administración de Universitario de Deportes para asumir el cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF); sin embargo, de acuerdo a lo informado por Diego Rebagliati, al parecer esta incorporación finalmente podría no concretarse.

El comentarista deportivo reveló que al parecer el actual mandamás de la 'U' no llegaría a Videna y maneja hasta dos teorías para que esto haya sucedido. Una decisión del dirigente o la molestia desde el predio de San Luis por designar a Álvaro Barco como director deportivo.

Recordemos que el exdirigente de la Universidad San Martín fue un opositor de la gestión de Agustín Lozano al mando del ente rector del fútbol peruano y su llegada a Ate habría causado molestias.

"No sé si es por él o en la FPF no les ha gustado nada el nuevo director deportivo de la 'U'. Para mí es un acierto su llegada, es la persona indicada para reemplazar a (Manuel) Barreto es Álvaro Barco, pero si hay alguien a quien en la Videna no pueden ver, por lo sucedido en los últimos cinco o seis años, es a Álvaro Barco y él tampoco puede ver a Lozano", reveló en Al Ángulo.

Para Rebagliati, más allá de velar por los intereses de Universitario, Barco difícilmente cambie su postura sobre la labor del máximo dirigente del balompié nacional

"Álvaro (Barco) se va a matar por la 'U', pero no va a cambiar su forma de pensar", agregó el también exrepresenante de futbolistas y directivo en Sporting Cristal.