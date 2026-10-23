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Universitario tomó firme medida con Bryan Reyna para partido ante Juan Pablo II

Bryan Reyna no juega desde el partido ante Deportivo Garcilaso y luego no fue considerado en los partidos de Universitario por el Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Bryan Reyna no viene siendo considerado en Universitario de Deportes.
Bryan Reyna no viene siendo considerado en Universitario de Deportes. | Foto: X Universitario
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Universitario de Deportes tendrá una novedad en su convocatoria para enfrentar a Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026. Bryan Reyna vuelve a aparecer en la lista de futbolistas elegidos para el compromiso, en una oportunidad importante para intentar recuperar protagonismo con la camiseta crema. El extremo peruano busca sumar minutos en una etapa decisiva de la temporada, mientras el equipo de Fabián Bustos necesita una victoria para seguir firme en la lucha por el título.

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Como bien informó el periodista Gustavo Peralta, el regreso del 'Picante' genera expectativa entre los hinchas, especialmente por la poca continuidad que ha tenido durante las últimas jornadas. Ahora, la atención estará puesta en saber si el comando técnico le brinda minutos en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones del conjunto merengue.

Bryan Reyna, Universitario de Deportes, Juan Pablo II

Bryan Reyna no tiene muchos minutos en el primer equipo de Universitario.

¿Qué dijo Bryan Reyna sobre sus pocas convocatorias en Universitario?

La situación del atacante también estuvo marcada por la polémica que generaron sus declaraciones sobre las decisiones del anterior comando técnico, encabezado por Héctor Cúper. Reyna dejó en claro su incomodidad por no aparecer en las convocatorias y descartó que sus ausencias se debieran a problemas físicos.

"Desde el día uno que estoy acá yo no me he lesionado. No he tenido ninguna lesión y nada… son gustos", manifestó en una entrevista con L1 MAX.

Además, el futbolista expresó su desacuerdo con quedar fuera de las listas y defendió el esfuerzo que realiza durante los entrenamientos. "No me merezco no salir en lista, nunca me ha pasado en mi carrera", señaló en unas declaraciones que generaron debate entre los hinchas de Universitario.

Extécnico de Universitario dio fuerte comentario sobre Bryan Reyna tras criticas contra Héctor Cúper

Bryan Reyna generó polémica por fuertes declaraciones contra Héctor Cúper.

El conjunto crema afronta un compromiso clave en la recta final del Torneo Clausura. Sumar tres puntos le permitirá mantenerse en la pelea por el campeonato y continuar con sus objetivos en la temporada 2026. Al frente estará un Juan Pablo II que se encuentra muy cerca del primer lugar de la tabla. Por ello, Universitario deberá aprovechar su condición de local y mostrar una versión sólida para evitar sorpresas.

En ese escenario, el regreso de Bryan Reyna representa una alternativa más para el ataque crema. Si consigue tener minutos, el extremo tendrá la oportunidad de demostrar que puede convertirse en una pieza útil para el equipo en este tramo decisivo.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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