Predicciones 2020 para Neymar, Farfán, Cristiano y los famosos del fútbol [VIDEO]

El 2020 ya empezó y Josie Diez Canseco reveló algunas predicciones con relación a las principales figuras del fútbol nacional y mundial. Además, la popular astróloga también aprovechó para lanzar sus presagios acerca de los importantes escuadras de la Liga 1.

Ante ello, no te pierdas la oportunidad de leer los vaticinios sobre los famosos que están causando furor en el primer día del presente año.

Predicciones 2020: Fútbol local

Kevin Quevedo

Él va estar esperando la decisión de personas que aún no determinan si va a una mejora o se mantiene, veo que su esfuerzo valdrá la pena y lo conseguirá. Debe controlar un poco su intenso carácter y todo saldrá mejor.

Luis Advíncula

A veces le va costar mantenerse en la posición que se encuentra ahora pero lo consigue, grandes adversarios le esperan peor el sale airoso de todo. Nuevas propuestas que analizará con cuidado.

Roberto Mosquera

Es muy hábil y tiene todo el talento pero le falta motivación, al final no llega a lograr a pesar que tiene brillo y es más por temas emocionales que debe aprender a manejar mejor.

Pablo Bengochea

Mejorará las estrategias para mantener la posición de su equipo y le costará mucho ya que todos los demás están preparados para enfrentarlos. De igual manera nada será fácil para el 2020 para el entrenador de Alianza.

Jefferson Farfán

Aunque no parece las cosas emocionales de su vida cotidiana le afectan mucho pero él tiene la solidez suficiente para no mezclarlas. Este 2020 se dejara guiar por lo que le dice su intuición y estará muy bien ya que muchos querrán distráelo pero no podrán lograrlo.

Christian Cueva

Las cosas no serán fáciles para Cueva este 2020 ya que tendrá que esforzarse mucho más para lograr lo que desea en el futbol ya que tuvo mucho descuido en el pasado. Él se recuperar pero necesita disciplina y orden.

Pedro Gallese

Ahora que se sentirá más estable emocionalmente Pedro tendrá una buena racha de momentos increíbles para su equipo, ya nada podrá distráelo y es muy probable que lo llamen para equipos extranjeros para el 2020.

Edison Flores

Siempre competitivo pero amable, no perderá su esencia pero esta vez la seguridad lo volverá más aguerrido. Seguirá en su equipo internacional y demostrará todo su empeño para jugar en equipos de ligas mayores pero esto para próximos años.

Claudio Pizarro

El tendrá momentos muy buenos donde será reconocido por su gran estilo deportivo y sobre todo por sus dotes amigables en donde vaya. Internamente estará algo triste porque pero el a pesar de todo seguirá hasta donde se lo permitan.

Ricardo Gareca

Estará algo decepcionado de algunas administraciones en su entorno pero aún le gusta dirigir al Perú como selección y aunque siga recibiendo propuestas continuara con Perú una temporada más.

Agustín Lozano

El seguirá en la presidencia de la FPF y buscará imponerse pero la presión del entorno y de los medios harán lo suyo, de igual manera sus ideas no son malas solo que lamentablemente no las sabe expresar. Su mandato será corto pero aun en el 2020 se mantendrá.

Predicciones 2020: Fútbol mundial

Hirving Lozano

Está en una buena posición y lograra lo que quiere pero requiere de tiempo y de mucha sabiduría para negociar, al final logra lo que quiere gracias a sus asesores y su intuición que es muy buena.

Guillermo Ochoa

Tiene futuro muy provisorio para el futbol es un arma de soporte y seguirá así, el podrá lograr lo que quiere siempre y cuando trabaje en equipo que es lo a veces puede fallarle luego conseguirá ir a ligas mayores este 2020.

James Rodríguez

Su performance mejorara y aun se mantendrá entre los más cotizados a pesar de sus caídas. Él se levantara para el 2020 y más que nada porque se lo propondrá y se alejara de algunas cosas que lo han distraído de su buena concentración.

Arturo Vidal

El ira creciendo nuevamente y mantendrá esa calidad que tiene en el futbol lo único que le falta es madurar en el profesionalismo y decidir que opción tomara ya que este 2020 tendrá proposiciones interesantes solo que si no decide bien quedaría sin nada.

Neymar

Lamentablemente no es un buen momento futbolístico para él, no conseguirá regresar a un equipo que él quiere y anhela volver. Solo estará negociando para otros equipos internacionales y luego de algún tiempo podría regresar pero aún no hay mejoras para él.

Lionel Messi

Un hombre con mucha fortuna y suerte el llegará a superar a todos en los goles a nivel mundial. Siempre va seguir su buen momento de fortuna deportiva y solo le queda que haga lo mismo con su selección.

Cristiano Ronaldo

Su suerte la hace el mismo, su sencillez y profesionalismo hacen de él un gran deportista y una maravillosa persona. Seguirá igual tratando de mejorar para su equipo y muy único a las causas sociales que hacen que él se sienta muy bien a pesar de las críticas de todos.

Predicciones 2020: Clubes peruanos

Alianza Lima

Le falta mucha disciplina para lograr estatus mayores, tienen buen futuro en primera división para el 2020 pero deben de saber mantenerla ya que hay mucho descuido y lentitud en sus movimientos.

Sporting Cristal

Es un equipo muy bueno pero parece que este 2020 podrían dormirse pensando en triunfos anteriores, se sientes algo cohibidos y eso es lo que deben cortar para poder avanzar como deben y si se ponen las pilas lo harán.

Universitario

Es un equipo que está aprendiendo de sus errores y este 2020 lo demostrará. Se ve avance y buena performance así que tiene mucho las de ganar esta temporada solo se pide que no se llenen de malos recuerdos pasados y sigan adelante.