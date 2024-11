Tigres: Gignac y el 'Diente' López dudas en el once inicial ante León

En unas horas Tigres enfrentará a León por la jornada 8 del Apertura 2021 en la Liga MX , pero Miguel Herrera tiene más de un dolor de cabeza a la hora de elegir el once inicial del cotejo debido a que André-Pierre Gignac y Nico López son aún una duda. Los ‘Felinos’ deben ganar sí o sí para no alejarse de los primeros puestos del certamen.

La lista de concentrados para el duelo de esta noche, a las 19.00 horas de Ciudad de México, fue emitida el pasado 10 de setiembre pero el estratega de los auriazules aún no define el equipo que arrancará el compromiso. “Nico anda con una molestia de un golpe y estamos haciendo lo posible para que llegue, lo paramos para que llegue de la mejor forma, todavía se le está haciendo un estudio, afortunadamente no ha salido nada pero tampoco vamos a arriesgarlo”, precisó.

“Es un partido importante para él y es importante que esté compitiendo por el título de goleo, queremos que esté al cien, a veces es preferible perderse un partido que un mes, esa es la circunstancia del once, todavía no sabemos, pero nuestra idea es que si está mañana, estará en el once”, agregó el ‘Piojo’.

Por otra parte, también se refirió al delantero francés e indicó que le gustaría verlo jugar ahora que se ha recuperado de su lesión en el tobillo derecho. Sin embargo, el estratega sabe muy bien que el atacante no se encuentra al 100% y no puede arriesgarse a colocarlo 90’ minutos.

“Es un jugador diferente, que ha marcado gran diferencia en todo el futbol mexicano, no nada más en Tigres y ¿quién no quisiera tenerlo en la cancha? Ahora ya recuperado, no al cien en lo físico, su lesión ya quedó atrás, pero le falta mucho trabajo, paulatinamente como se vaya sintiendo será los minutos que pueda jugar, me ilusiona verlo en la cancha con sus compañeros trabajando al mando de nosotros”, sentenció Miguel Herrera.