¿Logras ver a la mariposa, pato y murciélago? El nuevo reto viral que muy pocos lo consiguen [FOTO]

En tiempos de cuarentena, se ha vuelto muy común ver retos virales desafiando al cerebro. Uno de los más famosos fue el acertijo de hace unos días, que estaba relacionado a un conejo que vio seis elefantes. Luego de varios días tuvo una solución.

Ahora, el que está dando la hora es hallar a una mariposa, pato y murciélago, quienes están camuflados en una postal familiar. Este nuevo desafío viral, sin duda alguna, está rompiendo el "coco" a más de uno. Y tú, ¿lo conseguiste?

Si el famoso acertijo viral de "un conejo vio a seis elefantes" fue todo un boom en las redes sociales, este nuevo reto promete destronarlo por la dificultad que presenta. No tiene mucho que ver con las matemáticas como otros, sino con una apreciación visual.

Sí, tienes que abrir muy bien los ojos para encontrar a la mariposa, pato y murciélago. La mariposa es la que se deja ver a simple vista, mientras que para los otros dos animales te tomará un poco más de tiempo.

Según se puede ver en Facebook, algunos usuarios aseguraron que el reto estuvo muy fácil y otros, en cambio, no pudieron dormir este último viernes tras no conseguir su cometido. Si no lo lograste, acá te dejamos la solución.

La silueta del pato está detrás de las patitas del perrito. La mariposa se camufla entre las hojas del árbol y el murciélago, a su vez, se pierde entre el tronco y el arbusto. Parece sencillo pero tiene un nivel de dificultad, debido a que hay personas y una mascota que se roban las miradas.