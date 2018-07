Mbappé: “No me interesa el Balón de Oro, quiero la Copa del Mundo”

El delantero francés, Kylian Mbappé no pudo ocultar la emoción tras lograr el pase a la final del Mundial Rusia 2018 tras vencer 1 – 0 a la selección de Bélgica este martes. A sus 19 años de edad va a jugará una final del torneo más importante del fútbol. En declaraciones para la prensa expresó que lo que está viviendo "es el sueño de toda una vida".

Ya en la zona mixta el delantero del PSG prestó declaraciones para el canal francés TF1, donde toma toda esta experiencia mundialista como un sueño y que no se imaginaba llegar hasta esta instancia del torneo.

"Es el sueño de toda una vida. No tengo palabras, es extraordinario. Incluso en mis mejores sueños, y soy un gran soñador, nunca había imaginado esto", fueron las palabras del ‘10’ de los ‘Bleus’.

En otro momento habló sobre la final a jugarse este domingo: "Nos queda una etapa (hasta el título), aunque ya podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho".

En la entrevista se le pudo a ver al atacante evidentemente entusiasmado donde no podía encontrar las palabras adecuadas para definir lo que está viviendo. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro de este mundial, Mbappé fue tajante con su respuesta, y resaltó que su aspiración es levantar la Copa y no el Balón. “Ayudar al equipo es todo lo que me importa. No me interesa el Balón de Oro, quiero la Copa del Mundo”.

Por último comentó que en el vestuario recibieron la visita del presidente francés, Emmanuel Macron para felicitar a todo el plantel por el pase a la final. El presidente francés estuvo en el Estadio de San Petersburgo.

EL DATO:

En lo que va del mundial Kylian Mbappé registra 3 goles y dos premios como mejor jugador del partido.