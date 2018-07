Selección francesa publicó imagen de Mbappé con curioso mensaje

Kylian Mbappé es una de las revelaciones en el Mundial Rusia 2018, a pesar de sus 19 años, el atacante 'galo' demostró que está para grandes cosas. Su velocidad, explosividad y técnica han impresionado a todos los espectadores del fútbol y la selección francesa no perdió la oportunidad de mostrarlo durante la semifinal.

Los dirigidos por Didier Deschamps se encontraban ganando por la mínima diferencia a la selección de Bélgica cuando el combinado 'galo' publicó en su cuenta de Twitter una imagen del ‘10’ francés corriendo a una gran velocidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje dedicado al atacante.

“Atrápalo si puedes”, fueron las palabras publicadas en la cuenta de la selección francesa, elogiando la rapidez del joven delantero mientras driblaba el balón. A pesar de no haber marcado ante los ‘diablos rojos’, Mbappé demostró con su juego ser un factor clave en la reciente victoria que les valió el acceso a la final.

El delantero del PSG vive su mejor momento futbolístico y este domingo podría conseguir tanto la Copa del Mundo como el Balón de Oro de Rusia 2018. Mbappé disputará la final de mundial contra el ganador del encuentro entre Inglaterra y Croacia, donde podría coronar a Francia por segunda vez en su historia.

EL DATO

Kylian Mbappé ha marcado 3 goles en el Mundial Rusia 2018.

Catch him if you can ⚡ #FRABEL #FiersdetreBleus @KMbappe pic.twitter.com/o8HS4beCZR