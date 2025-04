Precio bajo y de gran calidad: este Motorola es perfecto para ver series en Netflix con pantalla HD y batería duradera

La gran competencia de teléfonos inteligentes sigue causando asombro y es que los lanzamientos tecnológicos continúan. Sin embargo, a pesar de las novedades han demostrado que pueden no ser suficientes frente a un duro rival como lo es el Motorola G40 Fusion. El poder y rendimiento de este equipo es capaz de ofrecer una buena experiencia al usuario.

A pesar de ser un teléfono que se lanzó en el 2021, este Motorola G40 Fusion es uno de los más buscados de la gama media. Con un precio económico, se ha convertido en el favorito de la audiencia. Tiene una pantalla de 6,8" y es posible expandir su memoria con una tarjeta microSD de hasta 1 TB.

Motorola G40 Fusion: ¿Por qué comprar este celular en el 2025?

Los teléfonos económicos están dentro de las primeras opciones y aunque tengan un precio bajo, no significa que no tengan mucho que ofrecer, sino todo lo contrario. En este caso, el Motorola G40 Fusion, que pertenece a la gama media, tiene una pantalla FullHD+ de 6,8 pulgadas. Lo que quiere decir que no tendrás problema al momento de ver tus series o películas favoritas..

Su peso de 225 gramos hace que no sea agradable de usarlo, ya que es un móvil pesado y grueso, pero esto se ve recompensado con otras características. Su procesador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 732G es suficiente para su uso diario y que aguante las aplicaciones más exigentes. Además, tiene una memoria RAM de 4 GB/6 GB.

En cuanto a su batería, su capacidad es una de las mejores y es que incluso siendo un teléfono que tiene más de 3 años desde su lanzamiento, garantiza una batería de 6000 mAh con una carga rápida de hasta 20 W. Si bien no es una de las más rápidas, sí proporciona tranquilidad al momento de saber que tiene buena potencia.

Celular de Motorola perfecto para ver series. | Foto: Captura

También saca buenas fotografías

En cuanto a su apartado fotográfico, el Motorola G40 Fusion tiene en su parte trasera los lentes de calidad 64 (estándar0), 8 (gran angular) y 2 megapíxeles (macro), mientras que en el lado frontal, se garantizan imágenes en 16 Mpx. Si nos referimos a la grabación de video, es posible grabar a cámara lenta hasta 240 FPS.