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Temblor HOY, domingo 18 de octubre, en Perú, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP
Revisa EN VIVO el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor de hoy, domingo 17 de octubre, y consulta los detalles del movimiento sísmico ocurrido.
¿Tembló la capital? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento constante de la actividad sísmica en todo el territorio nacional. En el informe, compartido en Líbero, hoy, domingo 17 de octubre de 2026, se presentan todas las novedades y datos claves del más reciente temblor registrado en el país. ¿Cuál fue su magnitud, ubicación del epicentro y profundidad?
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Epicentro del temblor de hoy, 18 de octubre, en Perú, según el IGP EN VIVO
¿Qué son las réplicas sísmicas?
Las réplicas son sismos que ocurren después de un terremoto principal, debido al proceso de reajuste de la zona afectada. Su frecuencia, magnitud y duración pueden variar, por lo que es importante seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
Bienvenidos
¡Mantente informado! Conoce cuál fue el último sismo registrado en Perú hoy, 18 de octubre, y descubre su magnitud, epicentro y profundidad, según el reporte oficial del IGP.
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