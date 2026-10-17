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Temblor HOY en Perú: epicentro y magnitud del último sismo del sábado 17 de octubre, según el IGP EN VIVO

¡Alerta sísmica en Perú! Consulta el reporte del IGP de este sábado 17 de octubre y revisa la magnitud, la hora y el epicentro del último temblor.

María Zapata
¿Dónde fue el epicentro del temblor ahora?
¿Dónde fue el epicentro del temblor ahora? | Google Gemini
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¡Mantente alerta ante la actividad sísmica! Aunque hasta el momento no se ha registrado un nuevo evento, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene su monitoreo EN VIVO este sábado 17 de octubre para informar de inmediato sobre la magnitud, la profundidad y el epicentro de cualquier sismo que se registre en el territorio nacional. Te invitamos a seguir nuestra cobertura en tiempo real, con información oficial del Centro Sismológico Nacional y las recomendaciones clave del Indeci para mantener lista tu mochila de emergencia y actuar con calma ante cualquier remezón.

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Temblor HOY en Perú, 17 de octubre EN VIVO: epicentro y magnitud, según el IGP

07:25
17/10/2026

TEMBLOR HOY EN PIURA

  • Fecha y Hora Local: 17/10/2026 05:53:14
  • Magnitud: 4.1
  • Profundidad: 100km
  • Latitud: -4.05
  • Longitud: -78.99
  • Referencia: 104 km al NE de Ayabaca, Ayabaca - Piura
07:22
17/10/2026

Bienvenidos

Bienvenidos a la cobertura en vivo de los temblores en Perú. Consulta los últimos sismos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con información sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro. Mantente alerta sobre la actividad sísmica de hoy, sábado 17 de octubre, y conoce las recomendaciones de seguridad ante un movimiento telúrico.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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