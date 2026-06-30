Florentino Pérez entrega certificado de graduación a doctor Luis Guillermo Cotillo | Foto: Carlos Salinas

Florentino Pérez entrega certificado de graduación a doctor Luis Guillermo Cotillo

En una emotiva ceremonia realizada en la capital de España, el doctor Luis Guillermo Cotillo se graduó en la promoción de la maestría de medicina del deporte del Real Madrid, convirtiéndose en el primer peruano que logra este objetivo. El joven galeno recibió la certificación de manos de Florentino Pérez, actual presidente del club más grande de Europa, quien encabezó la ceremonia de graduación.