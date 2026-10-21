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¡Una maravilla! Golazo de Yan Diomandé para el 4-1 del Real Madrid vs Leipzig por Champions League
Yan Diomandé vuelve a maravillar al mundo con un magistral golazo a los 87 minutos para el 4-1 del Real Madrid ante Leipzig. El marfileño sacó una potente volea y mandó el balón al ángulo, tras un pase de Kylian Mbappé.
Gol de Gordon con asistencia de Lamine Yamal para el 3-1 del Barcelona vs Galatasaray - VIDEO
¡De lujo! Gol de Joao Cancelo para el 1-1 del Barcelona ante Galatasaray por Champions League
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