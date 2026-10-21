Golazo de Yan Diomandé para el 4-1 del Real Madrid vs Leipzig por Champions League | Captura ESPN

¡Una maravilla! Golazo de Yan Diomandé para el 4-1 del Real Madrid vs Leipzig por Champions League

Yan Diomandé vuelve a maravillar al mundo con un magistral golazo a los 87 minutos para el 4-1 del Real Madrid ante Leipzig. El marfileño sacó una potente volea y mandó el balón al ángulo, tras un pase de Kylian Mbappé.