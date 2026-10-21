- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Leipzig
- Bayern vs Arsenal
- Palmeiras vs Fluminense
- Universitario vs Belgrano
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Champions League
0
¡Con fortuna! Gol de Bernardo Silva para el 1-0 de Real Madrid ante Leipzig por Champions League
El volante aprovechó el rebote que dejó el portero Maarten Vandevoordt entre sus piernas y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.
Gol de Bernardo Silva para el 1-0 de Real Madrid ante Leipzig por Champions League | ESPN
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
El Real Madrid se va al descanso con una ventaja de 1-0 ante el RB Leipzig por la Champions League, gracias al gol de Bernardo Silva, quien aprovechó un rebote y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
Comprar
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
Comprar
PRECIOS/ 21.90