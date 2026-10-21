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Real Madrid vs Leipzig por Champions League

¡Con fortuna! Gol de Bernardo Silva para el 1-0 de Real Madrid ante Leipzig por Champions League

El volante aprovechó el rebote que dejó el portero Maarten Vandevoordt entre sus piernas y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

Antonio Vidal
Gol de Bernardo Silva para el 1-0 de Real Madrid ante Leipzig por Champions League
Gol de Bernardo Silva para el 1-0 de Real Madrid ante Leipzig por Champions League | ESPN
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El Real Madrid se va al descanso con una ventaja de 1-0 ante el RB Leipzig por la Champions League, gracias al gol de Bernardo Silva, quien aprovechó un rebote y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

Real Madrid vs. Leipzig juegan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la Champions League 2026-2027.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO HOY: transmisión del partido

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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