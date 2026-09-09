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Barcelona vs Feyenoord por Champions League
Raphinha marcó el 1-0 del Barcelona.

Ya lo gana Barcelona: Raphinha marcó golazo para el 1-0 en la Champions League

Raphinha abrió rápido el marcador con un tremendo golazo para que el Barcelona derrote 1-0 al Feyenoord por la fecha 1 de la Champions League 2026/27.

Francisco Esteves
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