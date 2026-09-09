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Ya lo gana Barcelona: Raphinha marcó golazo para el 1-0 en la Champions League
Raphinha abrió rápido el marcador con un tremendo golazo para que el Barcelona derrote 1-0 al Feyenoord por la fecha 1 de la Champions League 2026/27.
¡En 5 minutos! Gol de Havertz para el 1-0 de Arsenal ante PSG en la final de Champions League
Árbitro no cobró penal a Bayern Múnich ante PSG y desató la polémica en la semifinal de Champions
Ousmane Dembélé marcó el 1-0 del PSG y acerca a los de París a la final de la Champios League
Arsenal con pie y medio en la final: Saka anotó el 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions
Julián Álvarez le rompió el arco: la 'Araña' puso el 1-1 del Atlético de Madrid sobre Arsenal
Arsenal da el primer golpe: Viktor Gyökeres anotó el 1-0 de penal ante Atlético de Madrid
¡5 goles en un tiempo! Dembélé anotó el 3-2 de penal del PSG sobre el Bayern Múnich
Michael Olise le rompió el arco a Safonov y puso el 2-2 del Bayern Múnich sobre el PSG
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