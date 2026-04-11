Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr y registra su anotación 968 | Captura: FOX

¡Imparable! Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr y registra su anotación 968 - VIDEO

¡Rumbo a los 1000! Cristiano Ronaldo se lució con una espectacular definición mano a mano y decretó el 1-0 del Al Nassr vs Al Okhdood a los 15 minutos. El astro portugués registró su gol 968 en su carrera.