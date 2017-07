Valentina Shevchenko: Presidente de UFC hace revelador anuncio sobre el futuro de Amanda Nunes

El mandamás de UFC, Dana White, continúa enfurecido por la negación de Amanda Nunes de pelear contra Valentina Shevchenko el pasado sábado en Las Vegas.

Presidente de la UFC, Dana White hizo un anunció luego de la pelea cancelada entre Valentina Shevchenko y Amanda Nunes. Creditos : UFC/Composición

La UFC sigue conmocionada por lo sucedido el fin de semana pasado por la cancelación del combate estelar entre Valentina Shevchenko y Amanda Nunes. El presidente de la empresa, Dana White, está totalmente molesto con la brasileña e hizo un fuerte anunció luego del evento.

La tan ansiada lucha era una revancha para la representante peruana y era su oportunidad de obtener el título femenino de Peso Gallo en el UFC 213. Su frustración la hizo notar a través de Instagram, en el escribió un contundente texto. White, por su parte, reveló que la aún campeona no volverá a protagonizar un estelar nunca más.

"No creo que haya tenido una situación como la de hoy, en donde Amanda estaba físicamente apta para pelear. No lo volveré a hacer (darle a Nunes otra pelea estelar). No volveré a hacer que ese título esté en un evento principal", declaró el presidente de la compañía de artes marciales.

"Nunca consideré despojarla del cinturón, pero no le vamos a pagar. Nunca antes habíamos visto algo como esto. Es inesperado que ella se rehúse a enfrentar a alguien", agregó White. De esta manera, Shevchenko también sale perjudicada por la culpa de Nunes y será muy difícil que en otra ocasiones dos mujeres sean el "main event" del show.

EL DATO

Valentina Shevchenko pese a no pelear con Amanda Nunes recibió 70 mil dólares.