UFC 215: Valentina Shevchenko peleará contra Amanda Nunes el 9 de septiembre

El combate entre Valentina Shevchenko y Amanda Nunes ya tiene fecha reprogramada para el próximo 9 de septiembre en el evento de UFC 215.

Valentina Shevchenko y Amanda Nunes pelearán el 9 de septiembre en el UFC 215. Creditos : AP

La pelea de Valentina Shevchenko frente a Amanda Nunes estaba destinada a ser una de la mejores del año y el estelar del UFC 213. Sin embargo, la brasileña no quiso subir al octágono y desistió el mismo día del evento. Este miércoles se confirmó la nueva fecha del enfrentamiento y será el siguiente 9 de septiembre.

La tan ansiada lucha por el campeonato femenino de Peso Gallo se realizará en el evento UFC 215, que se llevará a cabo en la ciudad de Edmondo, Canadá. La popular 'Bala' sigue más que apta para medirse con la campeona y su sed de venganza continúa intacta. Así lo hacer ver en su cuenta de Instagram, donde comparte varias fotos y videos.

No obstante no se sabe si la peleadora nacional y su similar carioca serán el main event debido a que Dana White, presidente de la UFC, aseguró la semana pasada que nunca más una batalla de mujeres finalizarán un show de la empresa de artes marciales.

Cabe recordar que Nunes sufre de una sinusitis crónica, que justamente se agravó el día de la pelea. Al parecer, en la actualidad su estado de salud es normal y se cuidará de la mejor manera para llegar apta a encontrarse con Valentina Shevchenko.

LAS OTRAS CONTIENDAS DEL UFC 215:

- Amanda Nunes vs. Valentina Shevchenko: Peso gallo

- Junior Cigano vs. Francis Ngannou: Peso pesado

- Henry Cejudo vs. Wilson Reis: Peso mosca

- Gilbert Melendez vs. Jeremy Stephens: Peso mosca

- Ilir Latif vs. Tyson Peter: Peso pesado

- Gavin Tucker vs. Rick Glenn: Peso mosca

- Ashlee Evans-Smith vs. Sarah Moras: Peso gallo

- Luis Henrique KLB vs. Arjan Bhullar: Peso pesado

- Sara McMann vs. Ketlen Vieira: Peso gallo