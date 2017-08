WWE: ¡URGENTE! Ric Flair fue hospitalizado por un problema cardíaco

La leyenda de la WWE, Ric Flair, pasa por problemas relacionados al corazón y su representante pide oraciones a todos sus fanáticos.

El exluchador estadounidense Ric Flair, de 68 años, fue hospitalizado de manera urgente como consecuencia a problemas relaciones al corazón. Según ha confirmado su agente Morris Zanoni. El padre de la diva Charlotte, a lado de Hulk Hogan, es una de las máximas leyendas que llevaron al éxito a la compañía WWE.

“¿Eres fan o amigo de Ric Flair? Si es así, necesitamos oraciones y energía positiva para nuestra Leyenda Viviente que está pasando por severos problemas de salud", se lee en el 'tuit' del agente del luchador, Morris Zanoni.

Ric Flair, quien fuera 16 veces campeón de la WWE, en estos momentos enfrenta el combate más difícil de su vida. Los acontecimientos se han precipitado y lo que parecía ser un chequeo regular ha acabado con la leyenda hospitalizada y con lo que parece ser un grave problema de corazón.

“¿Empezaste a ver wrestling por Ric Flair? ¿Te entretenía cada vez que le veías? ¿Utilizaste alguna vez alguna de sus frases? ¿Tienes una gran anécdota que te pasara mientras veías a Ric flair? ¿Haces WOOOO! cada vez que se le menciona? ¿Eres fan? ¿Amigo? Si has respondido afirmativamente a cualquiera de estas preguntas necesitamos que reces por él y le mandes toda la energía positiva que puedas a la Leyenda Viviente ya que está pasando por un serio problema de salud. Gracias”, mensaje extendido a través de Facebook.

Sending positive energy and prayers out to you Ric. We need The Nature Boy around for a long time! @LegacyTalentCEO @MsCharlotteWWE https://t.co/BFbz6YvB0D