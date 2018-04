UFC 223 EN VIVO ONLINE FOX Action: hora, canal y cartelera | Khabib vs. Iaquinta [GUÍA TV]

Este sábado 7 de abril (7.00 p.m. - hora peruana), el UFC 223 decidirá al nuevo campeón de peso ligero, que estaba en manos de Conor Mcgregor, en la pelea estelar que protagonizarán Khabib Nurmagomedov y Al Iaquinta en el octágono de Barclays Center. En vivo y directo por FOX Action Latino.

Khabib Nurmagomedov vs. Al Iaquinta se enfrentarán en el UFC 223. Foto: UFC.com

El UFC 223 ha sido el evento más accidentado de la historia de la compañía por los sucesos inesperados que sucedieron fuera del octágono. Pero, finalmente, el presidente Dana White confirmó que, a pesar de todo, habrá acción este sábado 8 de abril (5.00 p.m. - hora peruana / FOX Action) en el octágono del Barclays Center de Nueva York. Khabib Nurmagomedov y Al Iaquinta pelearán en el main event y lo harán por el cinturón de peso ligero que hace un par de días se le despojó a Conor McGregor, quien acaba de salir de prisión bajo fianza (US$ 50 mil).

Como se recuerda, el UFC 223 comenzó con el anuncio de la pelea entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov. El ganador podría retar a Conor McGregor por el cinturón de peso ligero. Sin embargo, Ferguson se lesionó cuatro días antes del evento y todo hacia pensar que McGregor iba a tomar su lugar.

Nada de esto sucedió. No se sabe si fue decisión de Dana White o del propio Conor McGregor. Lo cierto que se eligió a Max Holloway (actual campeón de peso pluma de UFC) para que luche contra el ruso Khabib Nurmagomedov, cuando debió hacerlo el irlandés, según las reglas del empresa de las Artes Marciales Mixtas.

Ante esto hecho, Dana White decidió despojar del cinturón a Conor McGregor, pues no lo defendía desde hace más de 500 días. Su última pelea fue ante Eddie Alvarez en el 2016. Aquello no sentó nada bien a 'The Notorious' que apareció por sorpresa, junto sus guardaespaldas y miembros de su equipo, para atacar al autobús donde se encontraba Khabib Nurmagomedov y otros peleadores del UFC.

Caos y desorden, cortesía de Conor McGregor

Conor McGregor quería ajustar cuentas con Khabib Nurmagomedov, luego la batalla de insultos que ambos protagonizaron durante las últimas semanas a través de sus redes sociales. En la lamentable escena, a McGregor se le observó arrojando una escalera metálica, una silla y un cubo de basura con mucha violencia sobre el autobús.

Muchos peleadores que se encontraban adentro del vehículo terminaron con heridas y lesiones y, por esta razón, se vieron obligados a cancelar sus combares en el UFC 223: Alex Caceres vs. Artem Lobov, Anthony Pettis vs. Michael Chiesa y Ray Borg vs. el mexicano Brandon Moreno.

Tras esto, Conor McGregor se entregó a la Policía y pasó la noche en prisión. Tras pagar la fianza, deberá responder su defensa durante a un juicio a realizarse entre el 14 o 15 de junio. ¿Estará en el UFC 223? Posiblemente, no. Aunque ya se habla de un posible despido.

Conor McGregor fue también una posibilidad para estar en #WrestleMania34 pero no va ser posible pic.twitter.com/TIillolv40 — Juan Carlos Muñoz (@Jcmunozt9) 7 de abril de 2018

El dilema por el rival de Kabhib

Volviendo al combate del UFC 223, la Comisión Atlético de Nueva York impidió que Max Holloway sea el rival de Khabib Nurmagomedov, ya que tendría que hacer un cambio de peso muy drástico y se temía por su salud.

Entonces, el UFC eligió a Anthony Pettis como sucesor de Max Holloway. Sin embargo, otra piedra en el camino, si bien dio el peso correcto este quería cobrar más premio y pelear por el cinturón. El "no" de Dana White no se hizo espera y enseguida se llamó a Paul Felder para que enfrente al ruso.

Todo iba bien, pero el equipo de Paul Felder tampoco estuvo de acuerdo y decidió no aceptar la oferta para pelear en el UFC 223.

Finalmente, Al Iaquinta se ofreció para salvar la pelea estelar y, así, lo hará ante Khabib Nurmagomedov. Para esta caso, Dana White oficializó que la lucha será por el cinturón de peso ligero.

Por otro lado, otro combate que promete llevarse la noche será el que protagonizarán Rose Namajunas, amiga de Valentina Shevchenko, contra Joanna Jedrzejczyk por el cinturón peso paja femenino.

Cartelera estelar UFC 223 (vía FOX Action)

Khabib Nurmagomedov vs. Al Iaquinta (por el título ligero)

Rose Namajunas (C) vs. Joanna Jedrzejczyk (por el título paja femenil)

Renato Moicano vs. Calvin Kattar

Zagit Magomedsharipov vs. Kyle Bochniak

Joe Lauzon vs. Chris Gruetzemacher

Preliminares (vía FOX Sports)

Karolina Kowalkievicz vs. Felice Herrig

Bec Rawlings vs. Ashlee Evans-Smith

Evan Dunham vs. Olivier Aubin-Mercier

Devin Clark vs. Mike Rodriguez

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - UFC 223

La transmisión del evento UFC 223 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 223 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 223 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.

Horario - país por país

Perú: 7.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Colombia: 7.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Ecuador: 7.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos: 7.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Argentina: 9.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Chile: 9.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Brasil: 9.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Uruguay: 9.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

México: 6.00 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m. (preliminares) ; 7.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva Jersey): 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva York): 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

España (domingo 8 de abril): 2.00 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (Main card)

Bolivia: 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

República Dominicana: 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Paraguay: 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Puerto Rico: 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Venezuela: 8.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Honduras: 6.00 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Guatemala: 6.00 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

El Salvador: 6.00 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Nicaragua: 6.00 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)