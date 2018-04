NBA Playoff 2017-18 EN VIVO ONLINE: hora, canal, y resultados l Game 1 | Este-Oeste | Cuartos [GUÍA TV]

Los playoffs de la NBA arrancan este sábado 14 de abril con grandes enfrentamientos tanto en la Conferencia Este y Oeste. Sigue el punto a punto y resultados en vivo y directo a través de la señal de ESPN, ABC, TNT y DirecTV Sports.

Los Playoffs de la temporada 2017-18 de la NBA rompen fuegos este fin de semana con la mejor acción de las Conferencias Este-Oeste donde los Golden State Warriors, de Stephen Curry, buscarán defender la corona durante la primera ronda (cuartos de final) donde enfrentarán a los San Antonio Spurs. La transmisión estará a cargar por los canales ESPN, TNT, ABC, DirecTV Sports y NBA League Pass.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La pelea entre Lionel Messi y Ernesto Valverde después del Roma vs. Barcelona [VIDEO]

En tanto, el subcampeón Cleveland Cavaliers, de LeBron James, tendrá que medirse frente a los Indiana Pacers, mientras Philadelphia 76ers lo harán contra el siempre peligro Miami Heat, equipo que promete pelear por el anillo de la NBA.

La Conferencia Este de la NBA estará representada por los Toronto Raptors (59 ganados y 23 perdidos), Boston Celtics (55-27), Philadelphia 76ers (52-30), Cleveland Cavaliers (50-32), Indiana Pacers (48-34), Miami Heat (44-38), Milwaukee Bucks (44-38 y Washington Wizards (43-39).

The BEST ROOKIE PLAYS from the 2017-18 season! #BESTofNBA #NBARooks https://t.co/FZGBypE9IK