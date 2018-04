Wizards vs. Raptors EN VIVO ONLINE TNT: Playoffs NBA | Juego 4

Washington Wizards y Toronto Raptors chocan en el cuarto partido de la primera ronda de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA. En vivo por TNT.

Washington Wizards vs. Toronto Raptors. Foto: EFE

Resultados:

TOTAL 1° cuarto 2° cuarto 3° cuarto 4° cuarto Washington Wizards 22 18 Toronto Raptors 30 21

Los Washington Wizards, que van 2-1 en contra, buscarán igualar la serie contra los Toronto Raptors este domingo 22 de abril (5.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE / Canal TNT) en la pista del Capital One Arena por el cuarto partido de la primera ronda (o cuartos de final) de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA.

En el anterior partido, los Toronto Raptors dieron su peor imagen en lo que va de los playoffs de la NBA. ¿Por qué? Después de establecer una marca en la franquicia de 2-0, por primera vez en una serie de playoffs, contra los Washington Wizards, apenas pudieron aguantar hasta el parcial de 30-29 del primer cuarto pues al descanso ya estaban abajo por ocho puntos (69-61).

Sin embargo, las estrellas de los Washington Wizards Wall y Bell lograron sacar por completo a la defensa de los Toronto Raptors y con un parcial de 32-21 y ahí fue donde se acabaron las opciones de triunfo para los Raptors.

Los Washington Wizards también tenían el apoyo de otros tres jugadores que lograron números de dos dígitos como fueron el pívot titular polaco Marcin Gortat, y los reservas, el ala-pívot Mike Scott y el alero Kelly Oubre Jr., que aportaron 12 puntos cada uno.

Además el equipo de Washington Wizards, que dirige Scotts Brooks, también hizo una gran defensa con presión permanente sobre los hombres claves del ataque de los Toronto Raptors, a los que forzaron a que perdiesen 18 balones por sólo 11 que cedieron ellos.

"Hemos jugado un gran partido en todas las facetas. Necesitábamos la victoria y también hacer bien las cosas, especialmente en cuanto a la intensidad y agresividad en las acciones defensivas, lo mismo que cuando atacamos", dijo Scotts Brooks, de los Washington Wizards.

Los Washington Wizards llegaron al partido con una racha de siete derrotas en los últimos ocho partidos de la temporada regular, además de las dos de los primeros de la eliminatoria.

Alineaciones probables:

Toronto Raptors: G Kyle Lowry; G DeMar DeRozan; F Serge Ibaka; F OG Anunoby; C Jonas Valanciunas

Washington Wizards: G John Wall; G Bradley Beal; F Otto Porter Jr.; F Markieff Morris; C Marcin Gortat

Partidos Raptors-Wizards

Game 1: Raptors [111-106] Wizards - sábado 14 de abril.

Game 2: Raptors [130-119] Wizards - martes 17 de abril.

Game 3: Wizards [122-103] Raptors - viernes 20 de abril.

Game 4. Wizards vs. Raptors - Hora: 5.00 p.m. (domingo 22 de abril)

Game 5: sin confirmar (martes 24 de abril)

Game 6: sin confirmar (jueves 26 de abril)

Game 7: sin confirmar (sábado 28 de abril)

HORARIO - NBA

Perú: 5.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Colombia: 5.00 p.m.

México: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 6.00 p.m.

Estados Unidos (New York): 6.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

España: 0.00 a.m. (domingo 23 de abril)

Venezuela: 6.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Costa Rica: 4.00 p.m.

Nicaragua: 4.00 a.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Guía TV NBA (Perú)

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DireCTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612.

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677.

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66).

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).

TV: TNT

Live stream: TNTDrama.com or TNT App