Carlos "Mina" Zambrano explicó de esta manera el K.O ante Claudio Marrero en Las Vegas

Carlos Zambrano espera recuperar pronto su gran nivel en el ring por ello explicó los motivos que llevaron a caer en el primer round.

El boxeador peruano Carlos Zambrano afirmó que su derrota por K.O ante Claudio Marrero en Las Vegas, es un nuevo reto en su carrera para buscar el ansiado título mundial peso pluma.

Algunos hablan de "tragedia", otros de "falta de continuidad", pero el boxeador peruano quien explicó los detalles de lo sucedido. "Sé que tuve mucho tiempo sin pelear, pero tampoco es excusa eso, simplemente es un golpe que no pude ver, me cayó y se acabó la pelea", reconoció a Radio Ovación.

La caída ante el pugilista dominicano Claudio Marrero lo golpeó anímicamente pero le servirá para reforzar sus movimientos y preparación: "Perder el título en la primera pelea de defensa es un dolor muy grande, es algo que no se me va a quitar, pero estoy seguro que me levantaré con más fuerza", aseguró.

Asimismo señaló que su futuro inmediato es agarrar nuevamente su mejor nivel. "Quiero agarrar continuidad de peleas, buscar el combate que nos hará saltar nuevamente al título Mundial y finalmente no soltarlo".

Carlos "Mina" Zambrano se coronó campeón sudamericano de la Asociación Mundial de Boxeo de peso pluma. A participado en los juegos Olímpicos, y es sobrino nieto del gran Mauro Mina.