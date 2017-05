UFC 211 EN VIVO ONLINE Miomic vs. Dos Santos 2 FOX SPORTS 2: Título Pesos Pesados [Hora y canal]

UFC 211 se realizará este sábado desde la ciudad de Dallas, Texas. Lo puedes ver por la señal de Fox Sports 2, desde las 9 de la noche (hora peruana) de este sábado.

UFC 211 EN VIVO ONLINE Miomic vs. Dos Santos 2 FOX SPORTS: Título Pesos Pesados [Hora y canal]

Como cada mes, las MMA se visten de gala para un evento especial sobre el octágono. En esta oportunidad se trata del UFC 211, que se realizará el sábado 12 de mayo en Dallas, Texas. Lo puedes seguir por Libero.pe y Fox Sports 2.

El enfrentamiento central será el de Stipe Miocic, actual campeón de los pesos pesados, quien expondrá su título en el UFC 211 ante Junior Dos Santos. Será el segundo capítulo del enfrentamiento entre ambos.

HORARIOS

Estados Unidos: 10pm ET / 07pm PT

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua: 08:00pm

Ecuador, Colombia, Mexico, Perú, Panama: 09:00pm

Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela: 10:00pm

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 11:00pm

España: 04:00am (DOMINGO)

Preliminares: 4:00 horas antes

Por otro lado, Perú estará presente en el evento UFC 211. Enrique ‘Fuerte’ Barzola será el representante nacional ante el mexicano Gabriel Benítez. Es la segunda oportunidad de Barzola para ganarse un nombre en el octágono.

CANALES

Perú y Latinoamérica: Libero.pe / Fox Sports 2

México: Sports Fighting Network

CARTELERA

CARTEL PRINCIPAL

– Stipe Miocic (c) vs. Junior dos Santos

– Joanna Jędrzejczyk (c) vs. Jéssica Andrade

– Demian Maia vs. Jorge Masvidal

– Frankie Edgar vs. Yair Rodríguez

– Krzysztof Jotko vs. Dave Branch

– Henry Cejudo vs. Sergio Pettis (Cancelada por lesión de Cejudo)

CARTEL PRELIMINAR

– Eddie Alvarez vs. Dustin Poirier

– Chas Skelly vs. Jason Knight

– Jared Gordon vs. Michel Quinones

– Marco Polo Reyes vs. James Vick

– Jessica Aguilar vs. Cortney Casey

– Chase Sherman vs. Rashad Coulter

– Gabriel Benítez vs. Enrique Barzola

– Joachim Christensen vs. Gadzhimurad Antigulov