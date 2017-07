Flamengo recibe este domingo al Sao Paulo en Río de Janeiro en un partidazo por el Brasileirao. Sigue las incidencias en Libero.pe.

VER Flamengo vs. Sao Paulo EN VIVO ONLINE GOL TV: hora, canal en Brasileirao [Guía de canales] Creditos : Internet

Flamengo vs. Sao Paulo se juega este domingo 2 de julio (2:00 p.m.) en el Estádio Luso Brasileiro, por la fecha 11 del Brasileirao. Transmite GolTV.

En busca de su tercer triunfo consecutivo. Flamengo enfrenta a Sao Paulo en un partido entre dos grandes de Brasil con diferentes presentes en el campeonato.

HORARIO

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 1:00 p.m.

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2:00 p.m.

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 3:00 p.m.

Chile, Brasil, Argentina y Uruguay: 4:00 p.m.

El equipo de Zé Ricardo ha recobrado el buen nivel gracias al buen nivel de Paolo Guerrero y aspira a acortar los 9 puntos que le distancian del líder Corinthians.

Por su parte, los dirigidos por Rogerio Ceni no gana desde hace 5 fechas en el Brasileirao y está a un punto del descenso. Christian Cueva todavía no recupera su nivel y el triunfo se antoja como necesario para que la situación no se vuelva insostenible.

CANALES

Latinoamérica: Libero.pe / GolTV

Brasil: Globo, Premiere FC Brasil

¿Cómo les va en la tabla de posiciones? Flamengo es tercero con 17 puntos mientras Sao Paulo es decimo sexto con 11 unidades.

Alineaciones probables:

Flamengo: Thiago, Pará, Réver, Rhodolfo, Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego; Éverton Ribeiro, Everton, Guerrero.

Sao Paulo: Renan, Araruna, Lugano, Rodrigo Caio, Junior, Thiago Mendes, Jucilei, Marcinho, Cueva, Denílson, Pratto.