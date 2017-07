Periodista argentino discriminó al fútbol mexicano y lo llama "mier..." [VIDEO]

México quedó cuarto puesto en la Copa Confederaciones y un conductor de Argentina despotricó contra el fútbol 'Azteca' al calificarlo de "basura total"

El periodista argentino Flavio Azzaro calificó de basura el fútbol mexicano. Creditos : Internet

La Copa Confederaciones estuvo de ensueño con la consagración de Alemania sobre la selección chilena en un partidazo. México estuvo a un paso de llegar a la gran final y quedó en el cuarto lugar del certamen. Sin embargo, un periodista argentino descalificó totalmente contra el país 'Azteca' y aseguró que su fútbol es lo de lo peor del mundo.

El polémico conductor se llama Flavio Azzaro se burló de la Liga MX en su programa "Fútbol al Horno", ante la sorpresa y quizás indignación de varios de sus colegas. Cabe mencionar que uno de los panelistas pidió más respeto para México, pues sus comentarios fueron racistas y discriminatorios.

"Yo no menosprecio el fútbol mexicano, yo digo que es una mierda, yo digo que es una cagada el fútbol mexicano, no es la verdad, es lo que pienso yo, una cagada total. Ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos del fútbol mexicano", manifestó Azzaro.

"Tienes razón, el fútbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada. Lo único bueno de México es el Chavo del 8, no existe ese país", agregó uno de los periodistas de la mesa. Cabe mencionar que Azzaro tuvo un gigantesco blooper hace varias semanas al revelar al aire que tuvo un affair con la esposa del productor de un programa de TyC Sports.

