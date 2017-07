AC Milan: El sexto fichaje del cuadro 'Rossonero' que viene desde la Bundesliga 

AC Milan es el protagonista del mercado de pase europeo y este lunes presente a su nueva contratación de 23 años que viene directamente del Bayer 04 Leverkusen.

AC Milan confirmó ayer domingo un nuevo fichaje, el sexto y sigue dando sorpresas en Europa. Se trata de Hakan Calhanoglu, la joya del fútbol turco que se desempeña de volante y estuvo 3 años en el Bayer 04 Leverkusen. Hoy lunes la directiva presentó oficialmente al joven futbolista.

TE PUEDE INTERESAR: AC Milan fichajes: Gianluigi Buffon y su consejo para Donnarumma de cara a su futuro

La escuadra 'Rossonera' intentó contratar a James Rodríguez, pero su alto costo y los otros equipos interesados hicieron que busquen otra alternativa. Calhanoglu es especialista en tiros libres y lleva varios goles marcados en la Bundesliga. Fuertes rumores indican que en los próximos días se anunciará la renovación de Gianluigi Donnarumma y otra contratación.

#ACMilan announce the signing of @hakanc10 from @bayer04fussball on a 4-year contract 🔴⚫

👉🏻 https://t.co/Xjy8YV4Ij9#welcomeCalhanoglu pic.twitter.com/TVGfdpdrT9