Club brasileño despidió a cuatro jugadores por escándalo sexual

El fútbol Brasileño vivió un escándalo porque cuatro jugadores de Sport Club Gaúcho, club de un torneo regional, fueron despedidos tras la difusión de un video donde aparecen masturbándose.

Un escándalo se generó en Brasil luego del despido de cuatro jugadores del Sport Club Gaúcho, que participa en la Tercera División del torneo regional de dicho país, tras la difusión de imágenes de una masturbación colectiva en el vestuario tras una derrota.

La directiva del Sport Club Gaúcho, club de la ciudad de de Passo Fundo (interior del estado de Río Grande do Sul) que disputa un torneo regional, decidió de manera fulminante rescindir el contrato de los cuatro jugadores, todos ellos titulares. ¿El motivo? Imágenes donde un jugador toca los genitales de sus dos compañeros mientras uno graba desde un celular.

El video fue difundido en redes sociales y el presidente de Sport Club Gaúcho, el militar y profesor de sociología Gilmar Rosso, expresó su indignación con las imágenes. Lo que hubo fue un acto de indisciplina. Desde el inicio de la temporada, todos sabían que no podrían envolver el Gaúcho en imágenes y vídeos sin autorización de la directiva. Si el vídeo tuviera carácter heterosexual, la misma decisión sería tomada", indicó el directivo.

"El Gaúcho tuvo una de las primeras aficiones homosexuales del interior (del estado). Tuvimos nuestra Coligay en 1980, casi 40 años. No tenemos ningún prejuicio, no somos guardias de la moral y no tenemos el poder de la policía para controlar lo que hacen los jugadores en sus días libres", agregó el titular de Sport Club Gaúcho descartando una posible decisión homofóbica.

En la polémica también estuvo vinculado Juventude, de la Serie B, por la similitud de sus escudos.