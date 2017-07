Real Madrid: hora, fecha y rivales de su gira por Estados Unidos por la International Champions Cup [VIDEO]

Desde el domingo 23 de julio Real Madrid tendrá varios encuentros por la International Champions Cup en Estados Unidos. Barcelona será uno de sus rivales.

Real Madrid inicia su camino de más logros deportivos en Estados Unidos donde participará de la International Champions Cup donde sostendrá cuatro encuentros de nivel previo al inicio de la Liga Santander y de su lucha por la Supercopa de Europa y de España.

El campeón de la Liga y Champions League pasada regresa a Estados Unidos. Se medirá primero ante Manchester United, luego con el City y Barcelona.

Los dirigidos de Zinedine Zidane cierran su participación en tierras americanas con un choque ante las estrellas de la MLS donde estarán jugadores como Kaka, ex Real Madrid, Pirlo ex Juventus y David Villa, ex Barcelona.

Te recordamos todos los partidos con fecha, hora y lugar para que puedas estar al tanto del último campeón de Europa, teniendo como una de sus figuras a Cristiano Ronaldo.

ENCUENTROS DEL REAL MADRID

Domingo 23 de julio / Santa Clara

Real Madrid 4:05 p.m. Manchester United

Miércoles 26 de julio / Los Ángeles

Real Madrid 10:35 p.m. Manchester City

Domingo 29 de julio / Miami

Real Madrid 7:05 p.m. Barcelona

Jueves 3 de agosto / Chicago

MLS 8:00 p.m. Real Madrid

EL DATO

Real Madrid acaba de sumar dos jugadores; Dani Ceballos y Theo Hernández.