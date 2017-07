Alianza Atlético: técnico Walter Aristizábal anuncia la llegada de cinco refuerzos

Entrenador de Alianza Atlético aseguró que entre los cinco jales está el experimentado volante José Corcuera ex Unión Comercio y Cienciano.

El 'vendaval' se refuerza. Alianza Atlético urge de cambios para poder salvarse del descenso el cual viene peleando en la actual Descentralizado. Por ello, el entrenador Walter Aristizábal anunció la llegada de cinco jales que permitan levantar el nivel el cuadro sullanense.

Walter Aristizábal en dialogó con Radio Ovación, afirmó que "(José) Corcuera, el colombiano Jhon Méndez, además de tres jugadores. Esperamos que vengan y nos aporten, a lo bueno que hemos encontrado aquí", dijo.

Sobre el choque ante Alianza Lima de este domingo, agregó. "Con resultados vamos a recuperar la confianza. El tema más pasa por el trabajo, el convencimiento para conseguir de la mejor manera las cosas. Cuando asumo este tipo de retos no me gusta quejarme de nada, no puedo perder tiempo haciendo eso, acá he encontrado el apoyo total del presidente y colaboradores", dijo.

José Corcuera es uno de los experimentado que aportará su juego a Alianza Atlético. Tras su salida de Comerciantes Unidos a finales del 2016, no pudo encontrar equipo, hasta que el cuadro 'churre', le vuelve a dar la oportunidad de jugar a sus casi 36 años.

Alianza Atlético (19) esta en el penúltimo lugar de la tabla del Descentralizado con muchas opciones de irse a la baja. Este domingo se mide ante Alianza Lima en Sullana desde la 1:15 p.m.

EL DATO

Desde hace muchas fechas Alianza Atlético no gana de local. Su último triunfo fue el 5 de julio ante Comerciantes Unidos en su casa (0-2).