Neymar y la lista de jugadores que le pidió al PSG para firmar contrato

Según 'Le Parisien', Neymar quiere rodearse de sus amigos y futbolistas de primer nivel para llegar al PSG.

Neymar llegó al Barcelona en 2013. Creditos : Internet

Pese al anuncio de "Se queda" de Gerard Piqué, el futuro de Neymar sigue están al aire. El futbolista brasileño todavía no ha tomado una decisión y el PSG está dispuesto a todo con tal de armar un equipo de ensueño que sea monarca de Europa.

TE PUEDE INTERESAR: Casemiro abre la puerta del Real Madrid a Neymar

De acuerdo a 'Le Parisien', el PSG quiere aprovechar que Neymar no ha tomado una decisión final sobre su continuidad en el Barcelona y piensa armar un equipo de jerarquía con amigos del brasileño y dos futbolistas de primer nivel para así rodearlo bien en la capital francesa.

El primero ya se encuentra en el PSG y no es otro que Dani Alves, un amigo de años de Neymar y con quien curiosamente compartió vacaciones. El segundo es Philippe Coutinho, un jugador al que conoce desde su etapa de Sub-17 en Brasil y que también es objeto de deseo del Barcelona.

NO TE LO PIERDAS: Neymar y el once de lujo que se podría armar con los US$ 258 millones que ofrece el PSG

Otro de los requerimientos de Neymar al PSG es la continuidad de Lucas Moura, otro amigo del paulista y que ya estaba cerca de dejar el club francés antes de que se inicien las negociaciones por el "11" del Barcelona.

Más allá de los 225 millones de euros de cláusula de rescisión y los 30 millones de euros de sueldo, el PSG sabe que necesitará invertir mucho más dinero para atraer a Neymar con el objetivo que se ha propuesto y que todavía no ha podido lograr el jeque Nasser Al-Khelaïfi: ganar la Champions League.

EL DATO:

Neymar, ante la ola de rumores sobre su futuro, se despachó con un doblete el último sábado en el Barcelona 2-1 Juventus.