PSG y la camiseta exclusiva que mandó hacer tras el fichaje de Neymar [VIDEO]

Neymar utilizará la dorsal 10 en el PSG, el brasileño firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2022. Este viernes será presentado ante los miles de hinchas.

PSG presentó de forma oficial la llegada de Neymar por las próximas cinco temporadas tras rescindir contrato con el Barcelona, y con ello, la camiseta y número que utilizará su máxima estrella a lo largo de la Ligue 1 y la Champions League.

Neymar quien utilizaba la dorsal '11' en el Barcelona, ahora pasará a heredar la '10' de Javier Pastore que utilizó la temporada pasada. En la tienda oficial del club parisino ya están abarrotadas las camisetas con el nombre del brasileño y la venta masiva se puede dar en los siguientes minutos.

There's just something special about seeing 'Neymar' on the back of a yellow shirt! 😍🇧🇷@PSG_inside #AllezParis #PSG #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/7L46fxY8WE